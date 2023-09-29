19:14 (мск), источник: © РИА Новости

В Нью-Йорке из-за непогоды ввели чрезвычайное положение

НЬЮ-ЙОРК, 29 сен — РИА Новости. Губернатор Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в Нью-Йорке и ряде регионов штата Нью-Йорк из-за сильного ливня и подтоплений.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +20° 5 м/с 78% 761 мм рт. ст. +21°
Источник: AP 2023

«Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону. Пожалуйста, примите меры, чтобы оставаться в безопасности, и не пытайтесь передвигаться по затопленным дорогам», — написала Хокул в соцсети Х.

В Нью-Йорке сейчас подтоплены ряд улиц.

Закрыт терминал аэропорта Ла-Гуардия. Приостановлено движение по ряду веток метро.

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