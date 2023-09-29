В Нью-Йорке из-за непогоды ввели чрезвычайное положение
НЬЮ-ЙОРК, 29 сен — РИА Новости. Губернатор Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в Нью-Йорке и ряде регионов штата Нью-Йорк из-за сильного ливня и подтоплений.
НЬЮ-ЙОРК, 29 сен — РИА Новости. Губернатор Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в Нью-Йорке и ряде регионов штата Нью-Йорк из-за сильного ливня и подтоплений.
«Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону. Пожалуйста, примите меры, чтобы оставаться в безопасности, и не пытайтесь передвигаться по затопленным дорогам», — написала Хокул в соцсети Х.
В Нью-Йорке сейчас подтоплены ряд улиц.
Закрыт терминал аэропорта Ла-Гуардия. Приостановлено движение по ряду веток метро.