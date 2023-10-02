Синоптики пообещали москвичам до +15 градусов 2 октября

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +13…+15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6.
Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/c.
Атмосферное давление составит 748−749 мм ртутного столба.
Ранее, 1 октября, центр погоды «Фобос» сообщил, что в первой декаде октября в Москве может выпасть первый снег. Синоптики прогнозируют, что октябрь станет крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. Во время него будет преобладать циклоническая деятельность.