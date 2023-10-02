03:36 (мск), источник: Известия

Синоптики пообещали москвичам до +15 градусов 2 октября

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +15 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 2 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Аннаполисе: Аннаполис: +20° 3 м/с 72% 767 мм рт. ст. +21°
Источник: Агентство «Москва»

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +13…+15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/c.

Атмосферное давление составит 748−749 мм ртутного столба.

Ранее, 1 октября, центр погоды «Фобос» сообщил, что в первой декаде октября в Москве может выпасть первый снег. Синоптики прогнозируют, что октябрь станет крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. Во время него будет преобладать циклоническая деятельность.

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