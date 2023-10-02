Топ-9 советов, как собрать остатки урожая осенью и подготовиться к зиме

Сбор урожая идет в саду в течение всего лета и сентября, а начало октября — последний «кусочек» садово-огородного сезона. И, хотя осенью обычно самый массовый сбор, риск потерять урожай из-за внезапных заморозков — тоже самый большой. Отдельные теплолюбивые овощи — огурцы, перцы и кабачки не переносят даже незначительных понижений температуры. Всего одна холодная ночь — и плоды портятся.
Чтобы избежать потерь, рекомендуют использовать укрывной материал минимальной плотности для защиты неубранных грядок от холода. Этот материал позволяет сохранять урожай до октябрьских заморозков, когда уже будет достаточно холодно для роста растений.
Стоит такой материал недорого, может использоваться весной и осенью не один год при бережном обращении. Этой же тканью, после того, как земля замерзнет, можно накрыть клубничную грядку. Но важно вовремя его снять после схода снега, чтобы растения не сопрели.
И все же к октябрю на грядках обычно остается только капуста поздних сортов. И, кстати, поливать ее уже не стоит.
Предупреждаем рост сорняков
Дачники с весны и до поздней осени ведут на своих участках неустанную борьбу с сорными травами. Однако после сбора урожая количество сорняков заметно уменьшается, и дачники считают, что их противостояние завершено. И это в корне неправильно: оставшиеся экземпляры дают множество семян, и в новом сезоне на прополку придется потратить в разы больше сил. Поэтому тщательно уничтожать сорняки, не позволяя им образовывать семена, нужно и осенью.
Собранную траву лучше преобразовать в компост, который позже можно использовать как удобрение. Добавлять биопрепарат в компост эффективно до тех пор, пока температура не опустилась ниже +16°С.
Осенние работы в саду и огороде обязательно включают в себя внесение удобрений и различных подкормок. В разное время растения в саду и огороде нуждаются в разнообразных соотношениях питательных веществ.
В зависимости от культуры комплексное удобрение вносить в почву нужно в минимальном объёме, указанном в инструкции.
Для осенней подпитки сада обычно используют фосфорные и калийные удобрения. Фосфор помогает деревьям пережить зиму и стимулирует их рост, а калий укрепляет корни и повышает устойчивость растений к болезням. В результате плоды в следующем сезоне будут вкуснее и красивее.
После знойного и засушливого лета деревьям требуется обильный влагозарядный полив. Глубина увлажняемого слоя почвы составляет 1−1,5 метра. В зависимости от возраста и размера деревьев количество воды может варьироваться от 40 до 100 литров. Такой полив лучше проводить, когда с деревьев облетела большая часть листвы.
К количеству воды в почве необходимо относиться осторожно, поскольку избыток влаги может негативно сказаться на растениях. Чтобы контролировать уровень влажности, нужно следить за прогнозом. В этом могут помочь мобильные приложения, такие как «Яндекс. Погода». С помощью встроенной карты осадков можно наглядно увидеть где, когда и как долго будут идти дожди. А еще у сервиса есть специализированный прогноз «Сад и огород».
Закладываем высокие грядки
Тем, кто столкнулся с проблемой утилизации травы с газонов, ботвы от овощных культур, ветвей деревьев после обрезки или других растительных остатков, и в то же время хочет как можно раньше начать посадки весной, стоит обратить внимание на создание высоких грядок.
У высоких грядок есть ряд преимуществ. Во-первых, они позволяют использовать растительные отходы для удобрения почвы, что снижает потребность в искусственных удобрениях и экономит средства. Во-вторых, обеспечивают хорошую вентиляцию и доступ света к растениям, что способствует их здоровому росту и развитию. В-третьих, высокие грядки легче обслуживать.
Лучшее время для их создания — это сентябрь — начало октября, когда теплая погода еще позволяет запустить необходимые биологические процессы, а количество органических отходов на участке обычно достигает своего пика.
Готовим почву для рассады
Зимой, когда земля покрыта снегом, а температура воздуха опускается ниже ноля, работа с землёй и подготовка почвы для рассады может показаться сложной задачей. Однако опытные садоводы и огородники знают, что грунт для рассады следует подготовить заранее. Один из самых эффективных способов — просто набрать почву с грядок. При этом важно тщательно очистить её от сорняков и обеззаразить, чтобы избавиться от возможных вредителей и болезней.
Готовую почву можно поместить в мешки и оставить в сухом месте до февраля-марта. Там же можно хранить и другие необходимые для рассады компоненты — песок, торф и золу.
Хранение грунта в мешках позволяет сохранить его качество и предотвратить развитие грибков и бактерий. Кроме того, это удобно при транспортировке и использовании.
В феврале-марте, когда приходит время создания рассады, можно смешать подготовленную почву с другими компонентами, добавить удобрения и начать процесс посадки. Таким образом, заранее подготовленная почва позволит получить здоровую и крепкую рассаду, которая будет готова к пересадке в открытый грунт.
Сажаем сидераты для обогащения почвы
Осенью, пока еще достаточно тепло, можно посеять осенние сидераты. Эти растения не только быстро всходят, но и активно растут до наступления холодов. Они выполняют несколько важных функций: защищают почву от прорастания сорняков, разрыхляют её, а также являются альтернативой комплексным удобрениям.
Среди наиболее эффективных осенних сидератов можно выделить горчицу, сурепицу, масличную редьку, горох, вику, клевер, фацелию и другие морозоустойчивые растения.
Когда наступают холода, эти растения можно заделать в грунт или оставить на поверхности до весны. Заделанные в почву, они служат источником питательных веществ для растений, которые будут расти на этом месте в следующем сезоне.
Есть определённые культуры, которые рекомендуется высаживать именно под зиму, то есть в холодное время года. К ним относятся чеснок, хрен, пастернак и некоторые другие. Этот метод посадки имеет ряд преимуществ.
Во-первых, семена, посаженные под зиму, проходят естественный процесс стратификации, что способствует их быстрому и здоровому росту. Во-вторых, весной у садоводов и огородников значительно снижается рабочая нагрузка, так как не приходится тратить время на посев этих культур.
Также осенью можно высадить саженцы плодовых деревьев, таких как яблони, груши, сливы, вишни и черешни, а также ягодных кустарников, например, малины, смородины или крыжовника. Осенняя посадка имеет свои преимущества: почва и воздух к этому времени года имеют более низкие температуры, что помогает саженцам адаптироваться к новым условиям и закалиться перед началом вегетационного периода. Кроме того, весной саженцы уже имеют достаточно времени, чтобы отрастить корни и начать активный рост, что позволяет им быстрее вступить в фазу плодоношения.
Отъезд с дачи — повод осмотреться по сторонам
Следуя этим простым советам, можно обеспечить здоровье вашего сада в зимний период и подготовить его к новому сезону.
Кстати, уезжая с дачи, хорошенько осмотритесь напоследок. Если вы планируете проводить весенние работы на участке, составьте план и список необходимых материалов, которые выгоднее будет купить в межсезонье. Не забывайте о садовых инструментах. Проверьте их состояние и подготовьте к хранению на зиму.