18:13 (мск), источник: Аргументы и факты

Какая погода будет в октябре в Центральной России?

Синоптики рассказали, каким прогнозируется октябрь в центральной части Европейской России.

Сейчас в Аннаполисе: Аннаполис: +22° 2 м/с 73% 767 мм рт. ст. +22°
Источник: Heather Shevlin/CC0

Погода в октябре в центральных регионах Европейской России обещает быть менее теплой и гораздо более влажной, чем в сентябре. Если в первый осенний месяц синоптическую ситуацию преимущественно определяли антициклоны, то во второй месяц осени ожидается существенное количество атлантических циклонов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Какая погода прогнозируется в Центральной России на этой неделе?

Октябрь в центральных регионах Европейской России начался с дождей и похолодания — по сравнению с 30 сентября столбики термометров опустились на 5−7°. В понедельник, 2 октября, этот тренд продолжается: показатели температуры снизились до +12…+17°, местами прогнозируются небольшие дожди.

Между тем, во вторник, 3 октября, в регион придет антициклон. В результате осадки прекратятся и потеплеет до +14…+19°, что превышает климатическую норму на 6−8°. Среда, 4 октября, по прогнозу, станет самым теплым днем недели — температура достигнет +16…+21°, несмотря на облачность и дожди.

В четверг и пятницу, 5—6 октября, циркуляция в атмосфере снова станет циклонической, в связи с чем вновь ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры до +11…+16°. Апогей похолодания прогнозируется в выходные, 7—8 октября, когда в регион прорвутся арктические воздушные массы: столбики термометров опустятся днем до +4…+9°, что на 1−2° ниже нормы. Дожди продолжатся и, возможно, впервые в сезоне пойдет мокрый снег. Аналогичная погода ожидается и в начале следующей недели.

Какой прогноз на оставшуюся часть октября?

Со вторника, 10 октября, в Центральную Россию придут теплые воздушные массы, и столбики термометров поднимутся +14…+19°. К середине октября вернется заметное похолодание: до +2…+7°. Местами возможен мокрый снег.

К двадцатым числам октября в регионе ожидается приход ночных заморозков. Заключительная десятидневка месяца, согласно долгосрочному прогнозу, будет довольно облачной и дождливой, дневные температуры будут близки норме — +4…+9°.

По информации «Фобоса», в целом октябрь 2023 года в средней полосе прогнозируется теплее климатической нормы на 1−1,5°. Количество осадков будет близким к многолетним средним значениям и составит 60−80 мм.

Источник: www.meteovesti.ru/

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Он враг. Но я же человек». Русский воин спас истекающего кровью украинца
«Стояли на мертвецах». Десятки солдат ВСУ сдались в плен под Артемовском
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»