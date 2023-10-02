Какая погода будет в октябре в Центральной России?
Синоптики рассказали, каким прогнозируется октябрь в центральной части Европейской России.
Синоптики рассказали, каким прогнозируется октябрь в центральной части Европейской России.
Погода в октябре в центральных регионах Европейской России обещает быть менее теплой и гораздо более влажной, чем в сентябре. Если в первый осенний месяц синоптическую ситуацию преимущественно определяли антициклоны, то во второй месяц осени ожидается существенное количество атлантических циклонов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Октябрь в центральных регионах Европейской России начался с дождей и похолодания — по сравнению с 30 сентября столбики термометров опустились на 5−7°. В понедельник, 2 октября, этот тренд продолжается: показатели температуры снизились до +12…+17°, местами прогнозируются небольшие дожди.
Между тем, во вторник, 3 октября, в регион придет антициклон. В результате осадки прекратятся и потеплеет до +14…+19°, что превышает климатическую норму на 6−8°. Среда, 4 октября, по прогнозу, станет самым теплым днем недели — температура достигнет +16…+21°, несмотря на облачность и дожди.
В четверг и пятницу,
Со вторника, 10 октября, в Центральную Россию придут теплые воздушные массы, и столбики термометров поднимутся +14…+19°. К середине октября вернется заметное похолодание: до +2…+7°. Местами возможен мокрый снег.
К двадцатым числам октября в регионе ожидается приход ночных заморозков. Заключительная десятидневка месяца, согласно долгосрочному прогнозу, будет довольно облачной и дождливой, дневные температуры будут близки норме — +4…+9°.
По информации «Фобоса», в целом октябрь 2023 года в средней полосе прогнозируется теплее климатической нормы на 1−1,5°. Количество осадков будет близким к многолетним средним значениям и составит 60−80 мм.
Источник: www.meteovesti.ru/