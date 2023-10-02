18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

В Испании зафиксировали новый температурный рекорд

Начало октября в Испании в 2023 году оказалось самым теплым за всю историю наблюдений. О том, что в стране был установлен новый температурный рекорд, сообщает Reuters со ссылкой на данные метеорологического агентства АЕМЕТ.

Источник: AP 2023

В понедельник, 1 октября, 40 процентов испанских метеостанций зафиксировали максимальные температуры воздуха, превышающие 32 градуса Цельсия. На большей части Пиренейского полуострова в первый день месяца температура оказалась на 7−14 градусов выше нормы для этого времени года.

Температура в двух городах на юге центральной Испании, Бадахосе и Монторо, оказалась рекордно высокой для октября, достигнув 38 и 38,2 градуса соответственно. Предыдущий рекорд был зафиксирован в городе Марбелья в 2014 году. В Мадриде отметка на градуснике показала 30 градусов — сколько же составляет температурный максимум, который был достигнул в 1930 году.

Аномально теплая для осени погода связана с изменением климата. В АЕМЕТ заявили, что в будущем лето станет не только жарче, но и дольше, растянувшись на обычно дождливую осень.

Ранее новый температурный рекорд зафиксировали в Турции. 5 августа температура воздуха в провинции Эскишехир составила 49,5 градуса.

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