05:55 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 3 октября

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +17 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 3 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Аннаполисе: Аннаполис: +20° 3 м/с 83% 766 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11.

В Московской области днем ожидается +13…+18 градусов, ночью может похолодать до +8.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6−11 м/c.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ранее, 2 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первая половина текущей недели в Москве будет оставаться умеренно теплой с температурой до +15 градусов и небольшим количеством осадков. Однако начиная с пятницы ситуация изменится: температура начнет снижаться и придут сильные дожди.

До этого, 1 октября, центр погоды «Фобос» сообщил, что в первой декаде октября в Москве может выпасть первый снег. Синоптики прогнозируют, что октябрь станет крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. Во время него будет преобладать циклоническая деятельность. В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.

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