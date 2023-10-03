Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 3 октября

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11.
В Московской области днем ожидается +13…+18 градусов, ночью может похолодать до +8.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6−11 м/c.
Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Ранее, 2 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первая половина текущей недели в Москве будет оставаться умеренно теплой с температурой до +15 градусов и небольшим количеством осадков. Однако начиная с пятницы ситуация изменится: температура начнет снижаться и придут сильные дожди.
До этого, 1 октября, центр погоды «Фобос» сообщил, что в первой декаде октября в Москве может выпасть первый снег. Синоптики прогнозируют, что октябрь станет крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. Во время него будет преобладать циклоническая деятельность. В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.