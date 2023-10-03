В Госдуме рассказали о старом советском методе, которым пользуются опытные садоводы

Он добавил, что для защиты огорода от вредителей можно использовать отпугивающие устройства и самую дешевую сухую отраву.
«Важно обработать дом, погреб, чердак и сарай от грызунов и на зиму: зверьки будут искать укрытие во время холодов. Во-первых, все помещения надо тщательно просушить, тогда риск непрошенных гостей снижается. В доме, на чердаке, в сарае и погребе достаточно разбросать по углам любую сухую отраву, причем поможет даже самая дешевая. А вот участок до конца осени можно обработать медьсодержащими препаратами: бордоская смесь, медный купорос или железный купорос. Если есть растения, за которые вы особенно переживаете, например, розы, то можно поставить мини-капканы, чтобы вредители не подобрались к растению. Также можно установить звуковые отпугивающие средства, но это затратно. Все же советую использовать обычную отраву от грызунов, которой пользуются опытные садоводы еще с советских времен», — сказал он.