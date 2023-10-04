Чем подкормить сад перед зимовкой?
Aif.ru выяснил у эксперта, в чем нуждаются садовые посадки осенью.
Aif.ru выяснил у эксперта, в чем нуждаются садовые посадки осенью.
Главная задача осенней подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников — создать оптимальный запас питательных веществ, который поможет перенести все капризы зимы, а весной нормально пробудиться. Здесь важны не только органические, но и минеральные подкормки, а равно и форма их подачи.
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Подкармливать сад можно вплоть до конца октября. Ориентируйтесь на прогноз погоды — за 3−4 дня до наступления холодов подкормки лучше прекратить.
В чем конкретно сейчас нуждаются садовые посадки? В первую очередь — в фосфоре. Он укрепляет и поддерживает в должной форме корневую систему плодовых деревьев и ягодных кустарников, является основой хорошего иммунитета, повышает устойчивость к экстремальным перепадам температур.
Второй по значимости элемент осенних подкормок — калий. Он также поддерживает иммунитет и устойчивость к неблагоприятным факторам, а по весне стимулирует рост растений.
Категорически противопоказан в осеннем меню азот — активизация роста побегов нам сейчас совершенно ни к чему.
Теперь о собственно внесении. Фосфор проще всего давать в форме простого и двойного суперфосфата. Для них нужно делать в почве углубления. Для деревьев глубина таковых до 15 см, для кустарников — не более 10. Вокруг каждого дерева и куста таких углублений надо сделать несколько по кругу. Расход удобрения: для ягодных кустарников — 15−20 г на куст, для деревьев — 25−20 г. После внесения нужен полив — фосфорные соединения малоподвижны, и вода нужна для лучшего растворения их в почве и обретения удобоусвояемой для растений формы.
Из калийных удобрений лучше всего применить сульфат калия. На квадратный метр берите 7−12 г вещества. Почва под сульфат калия должна быть предварительно пролита водой, но на момент собственно внесения быть только слегка влажноватой, но отнюдь не мокрой. Закончив внесение, сульфат калия надо слегка припорошить почвой.
Еще один очень приличный вариант — калимагнезия. Здесь к полезному калию примешан не менее полезный магний, улучшающий почву. Калимагнезию вносят в виде раствора. Для кустарников на ведро воды берется 7−8 г, для деревьев — 15−20 г.
Органика вносится только в случае истощения почвы, оптимально делать это, поддерживая садовый плодородный слой, раз в 2−3 сезона, не каждый год. Органическая смесь должна состоять из компоста, перегноя и перепревшего, не менее чем двухлетнего навоза. Свежий навоз и птичий помет исключите. На деревья старше 20 лет надо брать не менее 20 кг смеси. На более молодые — от 10 до 20 лет — до 8−10 кг. Более молодым достаточно 5−6 кг. При этом имейте в виду: под семечковые органика вносится такой, какая есть, а вот под косточковые лучше применять растворы, разводя смесь водой в пропорции 1 к 10.