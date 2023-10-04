10:59 (мск), источник: Аргументы и факты

Что такое петрикор?

Вы точно знакомы с этим запахом, но вряд ли знали, что он именно так называется.

Источник: Reuters

Наверное, каждый человек в своей жизни хотя бы раз слышал или произносил фразу: «Как пахнет дождем!», вдыхая аромат, появившийся от смешения влаги с сухой землей. У этого запаха есть свое определение — петрикор.

Откуда взялось название «петрикор»?

Петрикор — это землистый запах, который ощущается после дождя, чаще — после длительного засушливого периода.

Термин petrichor появился почти 60 лет назад. Его придумали ученые Изабелла Джой Беар из Австралии и Родерик Г. Томас из Великобритании, образовав из двух греческих слов: petra — «камень» и ichor — «сукровица», жидкость, которая течет в жилах богов в греческой мифологии.

Почему появляется «запах дождя»?

Метеоролог Джефф Вебер из проекта Unidata Корпорации университетов, ведущих исследования атмосферы США, объяснил, что появление петрикора вызвано маслами. Во время жаркой и засушливой погоды растения могут выделять масла, которые впитывает почва. Когда начинается дождь, они улетучиваются в воздух. Вот тут-то и начинает чувствоваться запах, который описывают как землистый, свежий или мускусный. И чем дольше стояла засуха, чем больше масел впитала земля, тем сильнее будет чувствоваться «запах дождя».

Масла растений в почве смешиваются с живыми организмами. Почвенные бактерии актиномицеты производят споры как раз во время засухи. Побочным продуктом метаболизма актинобактерий является органическое соединение геосмин — в переводе с греческого «запах земли». Споры, попадая в воздух во время дождя, дают этот землистый аромат.

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