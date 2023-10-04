Мыть или не мыть картофель перед отправкой в погреб?
Эксперт рассказал о главном факторе успешного хранения клубней.
Эксперт рассказал о главном факторе успешного хранения клубней.
Мытье клубней перед отправкой в хранилище практикует не такая уж и большая часть дачников. Небольшая, но зато активная, упорно продвигающая эту рекомендацию в виртуальном пространстве. Так стоит ли тратить время на помывку или нет — разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Давайте начнем с реальных плюсов от мытья клубней картофеля. Их всего два. Во-первых, на чистом клубне сразу видны все дефекты, и сразу становится ясно — годен он к хранению или нет. Во-вторых, чистый клубень означает элементарную чистоту в хранилище, что тоже неплохо.
Но перейдем к минусам. Первый — сам процесс мытья сильно затягивает процесс подготовки к закладке на хранение. Второй — неопытный дачник может просто недосушить клубни до нужной кондиции, в итоге они начнут загнивать и перезаражают все вокруг.
Формально — как бы ничья, однако выбирать надо все-таки безопасность. На самом деле в хранении картофеля важна правильная степень выспренности клубней, а не чистота. Правильно высушенный клубень хорошо хранится независимо от того, кристально чист он или не очень. Поэтому мытье как этап подготовки лучше исключить. Надежнее будет.