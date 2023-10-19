20:57 (мск), источник: Московский комсомолец

Самое время: что посадить дачникам в октябре?

Эти культуры разгрузят вас в следующем сезоне.

Источник: FREEPIK.COM

Для многих дачников сезон уже окончен. Однако ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных сообщила, что еще можно высадить некоторые растения.

Благодаря высаживанию холодостойкой зелени, чеснока и некоторых корнеплодов, вы сможете разгрузить себя от работы весной. Кроме того, при осеннем посеве некоторые культуры плодоносят лучше. Например, озимый чеснок — его стоит сажать в первых числах октября.

Также можно высадить в октябре-ноябре лук-чернушку, холодостойкий укроп, кинзу и петрушку.

2 разных срока являются подходящими для шпината:

1 — начало октября (шпинат уйдет в зиму с листьями);

2 — период, когда начнутся холода с небольшой минусовой температурой (листва появится весной).

На октябрь-ноябрь можно запланировать посадку салатной горчицы, щавеля, моркови (в дни с температурой не менее +5), свеклы (температурный диапазон от 0 до −5) и редиса (устойчивые слабоминусовые температуры), пишет портал «БелНовости».

Анастасия Яковлева

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