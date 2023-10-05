Как отправить на зимовку водные растения?
Кого из зеленых обитателей дачного пруда надо отправить в тепло, а кого можно оставить.
Кого из зеленых обитателей дачного пруда надо отправить в тепло, а кого можно оставить.
Водные растения, украшавшие весь уходящий сезон ваши дачные водоемы, как и многие прочие, нуждаются в определенных условиях, позволяющих им пережить зиму. Каких именно?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Порядок действий по отправке водных растений на зиму определяют несколько обстоятельств. Первое — глубина водоема. Если она меньше 1 м, то все зеленые обитатели из него удаляются. Если водоем глубже — часть растений может остаться, а часть также должна перекочевать на зимние квартиры.
Кто может остаться? Тростник и камыш, нимфеи. Зимостойкие сорта кувшинок, миры, калужницы, ряски, водокраса и болотника (соответственно, незимостойкие переселяются).
Теплолюбивые водяные гиацинты, ирисы болотные, понтедерии, нильский папирус
У остающихся обрезают всю старую листву и побеги прямо до корня и помещают на глубину более 1 метра. На зиму к ним «подселите» связку стеблей дельфиниума — вместе с остающимся тростником она поможет поддерживать подо льдом необходимый уровень кислорода. Кстати, в течение зимы рекомендуется по возможности посещать участок и делать в водоеме проруби, закрывая затем отверстия пучком соломы — также во избежание кислородного голодания. Рекомендуется также отрезать у остающихся по паре почек и помещать их на зимовку для подстраховки: если вдруг растения все же вымерзнут, с их помощью вам удастся быстро восстановить потери.
«Переселенцев» же отправляют в емкости с водой, которые, в свою очередь, ставят в помещение с приглушенным светом и температурой не менее 15 градусов. Температура воды в емкостях должна быть не ниже +10 и не выше +22 градусов. Воду необходимо менять не реже одного раза в 2−3 недели.