11:56 (мск), источник: Аргументы и факты

Как защитить посадки от первых осенних заморозков?

Эксперт рассказал о существенной разнице для растений между осенними и весенними холодами.

Источник: Агентство «Москва»

Первые осенние заморозки — предвестники постоянных холодов, которые могут смениться относительным потеплением. Ущерб от них может быть равен ущербу от весенних возвратных заморозков. Правда, только в том случае, когда они застанут растения врасплох, не дав им полноценно подготовиться к зимнему покою. Как избежать такого ущерба?

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— Основные жертвы зимних предвестников, как правило, цветы, по разным причинам медлящие сбросить цветки, а то еще и распускающие новые и досиживающие до полной зрелости на грядках овощи, в большинстве своем капуста, корнеплоды и тыквы. Главная задача — обеспечить им плавный процесс впадения в спячку. Арсенал для достижения целей практически такой же, как и весной, за одним исключением.

Если прогноз предвещает приличное такое понижение температуры, то для цветов можно оперативно развернуть защиту, и лучше всего из нетканых укрывных материалов — лутрасила, спанбонда, агроспана и т. п. Все равно они уже должны быть под рукой, поскольку готовимся к зимнему укрытию всего и вся. Корнеплоды в огороде оптимально на период заморозка элементарно окучить по самую макушку, но с условием, что, когда заморозок отступит, почву сверху надо все-таки убрать.

А вот поливы, помогающие справиться с заморозками по весне, сейчас лучше не применять. Должного эффекта они сейчас не дадут, а то и вовсе принесут вред. Поэтому их — применительно к цветам — надо заменить на удаление побегов или досрочную уборку плодов, если речь идет об овощах — капустах и тыквах.

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