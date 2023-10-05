Как защитить посадки от первых осенних заморозков?
Эксперт рассказал о существенной разнице для растений между осенними и весенними холодами.
Эксперт рассказал о существенной разнице для растений между осенними и весенними холодами.
Первые осенние заморозки — предвестники постоянных холодов, которые могут смениться относительным потеплением. Ущерб от них может быть равен ущербу от весенних возвратных заморозков. Правда, только в том случае, когда они застанут растения врасплох, не дав им полноценно подготовиться к зимнему покою. Как избежать такого ущерба?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Основные жертвы зимних предвестников, как правило, цветы, по разным причинам медлящие сбросить цветки, а то еще и распускающие новые и досиживающие до полной зрелости на грядках овощи, в большинстве своем капуста, корнеплоды и тыквы. Главная задача — обеспечить им плавный процесс впадения в спячку. Арсенал для достижения целей практически такой же, как и весной, за одним исключением.
Если прогноз предвещает приличное такое понижение температуры, то для цветов можно оперативно развернуть защиту, и лучше всего из нетканых укрывных материалов — лутрасила, спанбонда, агроспана
А вот поливы, помогающие справиться с заморозками по весне, сейчас лучше не применять. Должного эффекта они сейчас не дадут, а то и вовсе принесут вред. Поэтому их — применительно к цветам — надо заменить на удаление побегов или досрочную уборку плодов, если речь идет об овощах — капустах и тыквах.