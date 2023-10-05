Как понять, что саду нужен осенний влагозарядный полив?
Чем опасен для плодовых деревьев осенний дефицит воды.
Чем опасен для плодовых деревьев осенний дефицит воды.
Как и у многих других дачных операций, у влагозарядного полива есть свои сторонники и противники. И как всегда, истина находится посередине. Осенний полив — процедура полезная и нужная. Но только при определённых обстоятельствах. Каких же именно?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Когда дерево или кустарник готовятся к длительному периоду покоя, который может проходить в весьма суровых условиях, то тот момент — смогло ли оно накопить должное количество питательных веществ, необходимых для зимовки, — приобретает решающее значение. Причем, заметьте, процесс этот не прекращается осенью, а осуществлять его в это время года растениям проблематично. Они лишились возможности получать пищу посредством фотосинтеза — листва-то опала — и таким образом им остается только одно: получать все в водорастворимой форме через корневую систему.
Влагозарядный осенний полив как раз и помогает деревьям и кустарникам в этом деле.
Когда же он совершенно необходим? Если лето не было дождливым, а в сентябре преобладала теплая и сухая погода — то необходимость есть. Если же наоборот, дожди шли часто и подолгу, а осенью погода только ухудшилась, то без такого полива можно обойтись.
Собственно, влагозарядный полив не только стимулирует питание, но еще и снижает риск зимнего иссушения, а при резких перепадах температуры, нередких осенью, помогает сохранить оптимальный для растений температурный режим.
Чтобы влагозарядный полив был эффективен, в первую очередь надо рассчитать количество влаги. В среднем для полноценного пролива на должную глубину классическим объемом считаются 100 литров на квадратный метр. Но есть нюансы. Для деревьев моложе 5 лет вполне достаточно и 50 литров на «квадрат», а для стариков, которым лет за 20−25, требуется не менее 200−250 литров на квадратный метр. И еще. Вовсе не обязательно давать деревьям всю дозу за один раз. Влагозарядный полив без потери полезного эффекта лучше проводить за 2−3 приема, то есть в течение 2−3 дней.