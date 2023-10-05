Осенние ягоды. Диетолог объяснила, в чем польза клюквы, облепихи и брусники
Диетолог рассказала о пользе лучших осенних ягод и как их лучше заготавливать, чтобы сохранить максимум важных свойств.
Диетолог рассказала о пользе лучших осенних ягод и как их лучше заготавливать, чтобы сохранить максимум важных свойств.
Осень как будто знает, что нам всем перед долгой зимой необходимо как можно больше витаминов. Нужно бороться с осенней депрессией и осенним всплеском простудных заболеваний.
И для нас приготовлены замечательные осенние ягоды. По запасам полезных веществ они дадут фору даже летним смородине и малине. Клюква, брусника, облепиха, калина — все эти ягоды считаются суперфудами, концентрированной пользой под тонкой плотной кожицей.
«Ее считают суперфудом из-за питательных микроэлементов, витаминов и антиоксидантов, входящих в состав, — поясняет Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт. — кальций, витамин С, магний, калий, витамины К и E, натрий, фосфор, фолиевая кислота, витамины группы B, марганец, медь и так далее».
Клюква полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы, оказывает противовоспалительное действие и помогает снизить риск возникновения инфекций мочевыводящих путей. «Данная ягода участвовала во многих исследованиях, и одно из них подтвердило, что употребление клюквенного морса помогает нормализовать уровень сахара в крови и улучшает уровень холестерина у людей с избыточным весом», — добавляет диетолог.
При всех положительных свойствах стоит упомянуть и о противопоказаниях — с осторожностью стоит вводить эту ягоду в свой рацион людям с гастритом, мочекаменной болезнью и повышенной кислотностью желудка.
«И еще один важный момент, который хотелось бы оговорить, — реальная польза от клюквенного морса немного преувеличена, и все из-за высокого содержания сахара, который добавляют в напиток, — отмечает Ивашкевич. — Если вы хотите получить максимум пользы от клюквенного морса, то стоит делать этот напиток без добавления сахара и чередовать с обычной питьевой водой. Желательно не пить больше 1 стакана клюквенного морса в день, особенно если вы не можете удержаться и не добавить в него сахар».
Большее количество питательных элементов содержится в кожице ягоды, и один из самых эффективных способов сохранения ее питательности — это заморозка. Зимой вы можете заваривать чаи с клюквой, делать соусы, добавлять в качестве улучшителя вкуса в завтраки, каши. А сушеные ягоды могут стать альтернативой сладостям, это поможет отказаться от пирожных, тортов и конфет, но не более 1 столовой ложки в день.
Она поспевает в начале осени, но висит на ветках довольно долго, до серьезных заморозков. Собирать эту ягоду довольно сложно, ветки колючие, ягоды лопаются, кислый сок попадает в мелкие ранки. Лучший способ: срезать маленькие веточки с дерева вместе с ягодами, заморозить, а потом просто обтрясти: ягоды сами будут падать с мороженых веток.
В последние годы популярность облепихи не ослабевает. Ее широко используют в кулинарии, делают из нее пироги, чизкейки, соусы. Стали модными витаминные напитки из облепихи. Любят ягоду и косметологи. Неудивительно, ведь в облепихе большое количество витаминов: группы B, витамин D, витамин E, бета-каротин, фолиевая кислота, витамин А, кроме того, минеральные элементы и антиоксиданты.
«Эта ягода полезна при сезонных простудах, воспалительных процессах, болезнях сердца, — перечисляет Ивашкевич, — но при любых болезнях органов желудочно-кишечного тракта стоит убрать облепиху из своего рациона». Так же, как и в случае с клюквой, заморозка является одним из лучших способов хранения ягоды, вы можете сделать из нее джем, но стоит помнить про сахара, которые используются при приготовлении этой сладости, и не есть такой десерт бесконтрольно.
Лучшая ягода при простуде, но вкус ее достаточно специфичен. Калина горьковатая и имеет своеобразный запах. Поэтому собирают ее только после первых заморозков, позле мороза горечь уходит.
«Калина считается природным антибиотиком и иногда используется как спазмолитик, что доказывают исследования, — говорит Ивашкевич. — Ягода содержит в своем составе массу питательных веществ — от витаминов A, C, K, P, E до эфирных масел, дубильных веществ, пектина — и помогает поддерживать наш иммунитет, способствует облегчению боли, расширяет сосуды. Интересно, что в калине более чем на 70% больше витамина С, нежели в лимоне». В рацион можно добавлять не только сами ягоды, но и листья и цветы. Ягоды украсят каши, выпечку, из калины можно делать варенье или джемы, а листья и цветы могут пойти в чаи и отвары, что пригодится в сезон простуд и вирусов.
Калина — это та ягода, которую лучше замораживать, а не засушивать. «В процессе она теряет часть своих питательных и полезных элементов, — добавляет диетолог. — Добавляйте ее в морсы, чаи, соусы и в качестве дополнительного ингредиента для салатов».
Воздержаться от калины стоит людям с гастритом, язвой, повышенной кислотностью желудка, аллергическими реакциями, а также беременным и кормящим женщинам.
Одна из самых вкусных осенних ягод. И очень полезная. «Бруснику тоже называют суперфудом благодаря ее питательной ценности, — отмечает Ивашкевич. — В ней содержится много аскорбиновой кислоты, полифенолов, клетчатки, витаминов E, A, C, фолиевой кислоты, марганца».
Ягода полезна для сердечно-сосудистой системы, нормализует давление, снижает уровень сахара в крови, положительно влияет на здоровье кожи и защищает наш иммунитет, кроме того, защищает слизистую оболочку кишечника.
Одна порция брусники обеспечивает нас 10−12% дневной нормы витамина E и более 10% витамина С — это делает ягоду настоящим помощником в борьбе с вирусами, инфекциями и бактериями.
Брусника подходит для ежедневного употребления, но в умеренных количествах — не более 1 стакана. Добавляйте ее в соусы, выпечку, к мясным блюдам и салатам, творожным завтракам или йогуртам. Лучше всего для сохранения свежести и питательных свойств замораживать ягоду.
«Однако помните и о противопоказаниях — при язвах, гастрите и других проблемах органов ЖКТ стоит отказаться от этой ягоды, — добавляет эксперт, — а при дивертикулезе кишечника (заболевание, которое характеризуется образованием в стенке толстой кишки двух и более мешочкообразных выпячиваний — дивертикулов, — прим. ред.) лучшим решением будет употреблять ягоды не в натуральном виде, а перемолотые в пюре или в протертом виде. Хороши также чаи, отвары на основе листьев брусники».