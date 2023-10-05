Астрофотограф Поляков снял в небе над Новосибирском туманность Пакмана
Астрофотограф Алексей Поляков порадовал подписчиков новыми снимками космоса.
Астрофотограф Алексей Поляков порадовал подписчиков новыми снимками космоса.
На этот раз в объектив специалиста попала туманность Пакмана, находящаяся на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли.
Как рассказал Алексей, в ночь на 5 октября он решил запечатлеть планету Юпитер, для чего отправился за 20 километров от города.
«Пока ждал сиинг по Юпитеру, коротал время за съемкой Пакмана», — признался Поляков.
На съемку у него ушло порядка 2 часов.
Пакман NGC 281 — эмиссионная туманность в созвездии Кассиопеи, названная по имени персонажа известной компьютерной игры Pac-Man. В этой области ионизированного водорода происходят процессы активного звездообразования.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что астрофотограф Поляков из Новосибирска впервые сделал снимок Урана.