11:14 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Астрофотограф Поляков снял в небе над Новосибирском туманность Пакмана

Астрофотограф Алексей Поляков порадовал подписчиков новыми снимками космоса.

Источник: СТРАНИЦА АЛЕКСЕЯ ПОЛЯКОВА В ВК

На этот раз в объектив специалиста попала туманность Пакмана, находящаяся на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли.

Как рассказал Алексей, в ночь на 5 октября он решил запечатлеть планету Юпитер, для чего отправился за 20 километров от города.

«Пока ждал сиинг по Юпитеру, коротал время за съемкой Пакмана», — признался Поляков.

На съемку у него ушло порядка 2 часов.

Пакман NGC 281 — эмиссионная туманность в созвездии Кассиопеи, названная по имени персонажа известной компьютерной игры Pac-Man. В этой области ионизированного водорода происходят процессы активного звездообразования.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что астрофотограф Поляков из Новосибирска впервые сделал снимок Урана.

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