«Юбочки и воротнички»: Биолог объяснил, как отличить съедобные опята от несъедобных

Так, по словам эксперта, прежде чем собирать опята, нужно оценить их внешний вид и особенности. За помощью можно обратиться к опытным грибникам. Ложные опята отличаются от обычных отсутствием «юбочки» или «воротничка» — так называют плёнчатое кольцо под шляпкой. Чтобы не запутаться, старые опята лучше не собирать вообще, так как у них со временем пропадают «юбочки».
Эксперт дал ряд рекомендаций, как сохранить свежесть и полезные свойства опят:
«Если хранение необходимо, поместите грибы в закрытый пластиковый пакет, чтобы предотвратить скопление влаги и запахов. В холодильнике такой пакет может храниться сутки, максимум двое», — пояснил собеседник Лайфа.
Кроме того, эксперт отметил, что опята могут долго храниться при быстрой заморозке. После очистки и нарезки грибы нужно убрать в пластиковые контейнеры или пакеты и поместить в морозильник. Сушка также является одним из популярных способов хранения опят. Грибы необходимо нарезать на ломтики, положить в тарелку и просушить в хорошо проветриваемом месте или с помощью специальной сушилки, заключил Опарин.