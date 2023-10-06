11:53 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие овощи можно оставить зимовать на дачных грядках?

Эксперт рассказал об огородных культурах, которые не нуждаются в погребах и подвалах.

Источник: Freepik

Уборка уборкой, однако у многих дачников не происходит тотального очищения огорода, поскольку ряд культур они просто-напросто оставляют зимовать на грядках. И от этого только выигрывают. Кого же стоит включить в список «зимующих»?

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— В первую очередь это, конечно, кое-какая зелень, некоторые овощные многолетники и затем — зимостойкие корнеплоды. Как правило, неплохо перезимовывают петрушка, сельдерей, мангольд. Как должное воспринимают зимовку лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук, хрен, ревень, щавель, равно как и мята, мелисса, душица, котовник, эстрагон. Достойно дожидаются в почве весны морковь, дайкон, пастернак. Не заморачиваться могут и поклонники топинамбура — он прекрасный зимовщик.

Единственное маленькое замечание. Оставлять на грядках на зиму это вовсе не означает, что все перечисленные растения не нуждаются в укрытии. Без него им ну никак не обойтись. Поэтому позаботьтесь об этом. Годятся все традиционные виды — от нетканых укрывных материалов и полимерных пленок до лапника и мульчи.

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