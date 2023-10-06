Когда наступает крайний срок посадки саженцев?
Почему сейчас так важно прислушаться к ходу биологических часов растений.
Почему сейчас так важно прислушаться к ходу биологических часов растений.
Сторонников осенней посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников сейчас особенно волнует один вопрос: до каких конкретно пор этим благородным делом можно заниматься? Посадишь слишком рано — плохо, слишком поздно — то же самое. Разбираемся с экспертом, как тут не промахнуться.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Естественно, сроки посадки саженцев зависят от региона и конкретных, присущих текущему периоду метеоусловий. Главное при осенней посадке — «поймать» интервал между впадением саженца в зимнюю спячку и началом морозов. Для северных широт страны — это, как правило, конец сентября. Для средней полосы временной отрезок подлиннее — конец сентября — октябрь. В любом случае после посадки саженца до наступления устойчивых минусовых холодов должно пройти не менее 2−3 недель. Вот на этот показатель и следует ориентироваться.
Очень важный момент. Для осенней посадки лучше не использовать саженцы с закрытой корневой системой. Именно закрытость сбивает их биологические часы при высадке на постоянное место жительства. Вы сделаете все правильно, угадаете с наступлением длительных «минусов», а саженец будет продолжать бодрствовать, что чревато его гибелью.