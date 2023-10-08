МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 8 октября до 21.00 9 октября по городу Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 метров в секунду, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица», — говорится в сообщении.
Ведомство просит водителей снизить скорость движения и увеличить расстояние между машинами, избегать внезапных маневров и парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходов попросили не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.
Ранее экстренное предупреждение было объявлено в Москве до 18.00 воскресенья из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 20 метров в секунду.