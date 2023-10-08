19:40 (мск), источник: © РИА Новости

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 21.00 понедельника из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 16 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС.

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Источник: © РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 8 октября до 21.00 9 октября по городу Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 метров в секунду, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица», — говорится в сообщении.

Ведомство просит водителей снизить скорость движения и увеличить расстояние между машинами, избегать внезапных маневров и парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходов попросили не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.

Ранее экстренное предупреждение было объявлено в Москве до 18.00 воскресенья из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 20 метров в секунду.

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