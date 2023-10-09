10:53 (мск), источник: Аргументы и факты

Надо ли очищать приствольные круги плодовых деревьев на зиму?

Эксперт опроверг опасные заблуждения садоводов.

Источник: РИА "Новости"

Приствольные круги плодовых деревьев — важная составляющая урожайности и… внешнего вида участка. В сезон эти две ипостаси обычно мирно уживаются, а вот осенью… Что делать, чтобы сад нормально перезимовал и дал приличный урожай, желательно еще и в красивом обрамлении — разбираемся с экспертом.

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Очищать приствольные круги осенью надо обязательно. Пространство это потенциально опасно для дерева, поскольку может служить — и зачастую служит — прибежищем вредителей и источников различных инфекций. Поэтому перед зимовкой в кругу ликвидируются все сорняки, растительные остатки, падалица и т. п. Почва не просто должна быть чистой, но и перекопанной — разумеется, без повреждения корней.

Стоит ли укрывать приствольный круг на зиму или мульчировать? Я бы не советовал. Укрытие для корней бесполезно, а вот привлечь, например, грызунов — вполне способно. А это — самое настоящее фиаско. Мульчирование, в принципе, способствует правильному влагообмену, однако зимой это не так уж и важно, зато при оттепелях мульча может стать причиной выпревания, портящего и ствол, и корни. Поэтому данные работы, в принципе, излишни.

И особо хотелось бы, в связи с этим, сказать об облагораживании приствольных кругов, к которому так склонны многие дачники. Категорически не рекомендуется выращивать в них что-нибудь многолетнее. Оно, может быть, и красиво, но для дерева от этого никакой пользы, а вреда предостаточно. Однолетние цветы с поверхностной корневой системой — это максимум, что можно позволить. Естественно, с ликвидацией посадок осенью.

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