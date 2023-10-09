Надо ли очищать приствольные круги плодовых деревьев на зиму?
Эксперт опроверг опасные заблуждения садоводов.
Эксперт опроверг опасные заблуждения садоводов.
Приствольные круги плодовых деревьев — важная составляющая урожайности и… внешнего вида участка. В сезон эти две ипостаси обычно мирно уживаются, а вот осенью… Что делать, чтобы сад нормально перезимовал и дал приличный урожай, желательно еще и в красивом обрамлении — разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Очищать приствольные круги осенью надо обязательно. Пространство это потенциально опасно для дерева, поскольку может служить — и зачастую служит — прибежищем вредителей и источников различных инфекций. Поэтому перед зимовкой в кругу ликвидируются все сорняки, растительные остатки, падалица
Стоит ли укрывать приствольный круг на зиму или мульчировать? Я бы не советовал. Укрытие для корней бесполезно, а вот привлечь, например, грызунов — вполне способно. А это — самое настоящее фиаско. Мульчирование, в принципе, способствует правильному влагообмену, однако зимой это не так уж и важно, зато при оттепелях мульча может стать причиной выпревания, портящего и ствол, и корни. Поэтому данные работы, в принципе, излишни.
И особо хотелось бы, в связи с этим, сказать об облагораживании приствольных кругов, к которому так склонны многие дачники. Категорически не рекомендуется выращивать в них что-нибудь многолетнее. Оно, может быть, и красиво, но для дерева от этого никакой пользы, а вреда предостаточно. Однолетние цветы с поверхностной корневой системой — это максимум, что можно позволить. Естественно, с ликвидацией посадок осенью.