Когда осенью лучше сажать плодовые деревья?
Эксперт указал на случаи, когда календарь посадок может быть ошибочным.
Эксперт указал на случаи, когда календарь посадок может быть ошибочным.
Осенняя посадка (а равно, кстати, и пересадка) садовых деревьев и кустарников в принципе может быть растянута чуть ли не на всю осень. Но существуют вполне просчитываемые моменты, когда она оптимальна.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Процесс посадки и пересадки можно начинать с сентября и до начала ноября, но это чисто теоретический момент. На практике же следует придерживаться одного важного принципа. А именно — плодовые деревья и кустарники должны быть посажены и пересажены в период биологического покоя. Тогда шансы на успех высоки.
Как определить этот период? Наступает он с окончанием листопада. Однако после посадки дерево должно успеть укорениться. А рост корней продолжается до тех пор, пока температура почвы не станет ниже +4 градусов. Следовательно, нужно ориентироваться не на календарь, а на фактическую погоду в вашей местности — с учетом вышеизложенных данных.
Напомню лишний раз, что сажать осенью лучше районированные в вашем регионе сорта. Саженцы должны происходить также из вашего региона или более сурового. То есть саженцы южного происхождения в более холодных областях использовать не стоит, а вот «северян» в более теплом климате — вполне.
В средней полосе России осенью наиболее целесообразно сажать и пересаживать яблони, груши, морозостойкие сорта вишни, сливы.
Осенняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней. Во-первых, гораздо шире выбор саженцев, а главное — на рынок они сейчас поступают в таком виде, что даже неопытный дачник сможет оценить их состояние. Во-вторых, вы экономите время и силы на поливе: посаженное осенью дерево надо поить единожды, а остальную влагу ему обеспечат осенняя прохлада и дожди. В-третьих, прижившееся осенью дерево раньше прочих пойдет весной в рост и, соответственно, быстрее вступит в период плодоношения.