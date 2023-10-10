11:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда осенью лучше сажать плодовые деревья?

Эксперт указал на случаи, когда календарь посадок может быть ошибочным.

Источник: РИА "Новости"

Осенняя посадка (а равно, кстати, и пересадка) садовых деревьев и кустарников в принципе может быть растянута чуть ли не на всю осень. Но существуют вполне просчитываемые моменты, когда она оптимальна.

Отвечает агроном Денис Терентьев:

— Процесс посадки и пересадки можно начинать с сентября и до начала ноября, но это чисто теоретический момент. На практике же следует придерживаться одного важного принципа. А именно — плодовые деревья и кустарники должны быть посажены и пересажены в период биологического покоя. Тогда шансы на успех высоки.

Как определить этот период? Наступает он с окончанием листопада. Однако после посадки дерево должно успеть укорениться. А рост корней продолжается до тех пор, пока температура почвы не станет ниже +4 градусов. Следовательно, нужно ориентироваться не на календарь, а на фактическую погоду в вашей местности — с учетом вышеизложенных данных.

Напомню лишний раз, что сажать осенью лучше районированные в вашем регионе сорта. Саженцы должны происходить также из вашего региона или более сурового. То есть саженцы южного происхождения в более холодных областях использовать не стоит, а вот «северян» в более теплом климате — вполне.

В средней полосе России осенью наиболее целесообразно сажать и пересаживать яблони, груши, морозостойкие сорта вишни, сливы.

Осенняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней. Во-первых, гораздо шире выбор саженцев, а главное — на рынок они сейчас поступают в таком виде, что даже неопытный дачник сможет оценить их состояние. Во-вторых, вы экономите время и силы на поливе: посаженное осенью дерево надо поить единожды, а остальную влагу ему обеспечат осенняя прохлада и дожди. В-третьих, прижившееся осенью дерево раньше прочих пойдет весной в рост и, соответственно, быстрее вступит в период плодоношения.

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