03:13 (мск), источник: Известия

Синоптики пообещали москвичам мокрый снег и до +5 градусов 10 октября

Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные, утрам возможна гололедица и до +5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 10 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Остине: Остин: +20° 3 м/с 60% 742 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +3…+5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до −2.

В Московской области днем ожидается +2…+7 градусов, ночью похолодает до −4.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5−11 м/c.

Атмосферное давление составит 744−750 мм ртутного столба.

Ранее, 9 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в начале текущей недели в столице ожидаются ночные заморозки, достаточно низкие температуры воздуха днем и мокрый снег. Однако со среды ситуация начнет меняться и уже в четверг ожидается потепление до +15 градусов.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на 11 метеостанциях Москвы и Московской области зафиксировали первый снег.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Закинули в сети: онлайн-торговлю обяжут создать «российскую полку»
Дельная оплата: власти предложат льготы растущему бизнесу с 2025 года
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»