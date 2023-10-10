11:15 (мск), источник: Аргументы и факты

На просушку. Эксперт научила, как правильно хранить луковицы гладиолусов

Aif.ru узнал некоторые малоизвестные особенности хранения теплолюбивых цветов.

Источник: РИА "Новости"

Как и многие красивые цветы, гладиолусы весьма капризны в некоторых аспектах своей жизни. В частности, это касается хранения луковиц. Что за капризы у них и как их удовлетворить?

Отвечает агроном Елена Горбунова:

— Начнем с того, что гладиолусы весьма теплолюбивы, и оставлять их луковицы в почве на зиму категорически нельзя. Поэтому в конце сентября-начале октября их надо обязательно выкопать. Наилучший ориентир — температура воздуха. Когда она днем фиксируется на отметке ниже +10 градусов — можно приступать к выкопке. Однако бывает и так, что надо извлечь луковицы ранее указанных сроков. Такая необходимость возникает, если на цветах появились признаки болезней или поражения вредителями. Более раннее извлечение с последующей дезинфекцией в фиолетовом растворе марганцовки спасет цветы.

Выкапывать луковицы лучше всего в сухую и желательно солнечную погоду. Работать лучше всего вилами — во избежание повреждений самих луковиц. Начинать надо с ранних сортов гладиолусов и заканчивать поздними. Стебли надо обрезать на 2−3 см от луковицы, шелуху с них не удаляйте. Выкопав все, рассортируйте луковицы на мелкие, средние и крупные, отбракуйте сразу больные, поврежденные и старые (они — плоские, в отличие от молодых округлых). Затем можно обработать оставшиеся любыми фунгицидами — для профилактики. Если в нужный момент соответствующих препаратов под рукой не оказалось — сгодится и обработка вышеуказанным раствором марганцовки: поместите в него весь посадочный материал на 30 минут.

Обработанные таким образом луковицы надо просушить. Сушка должна проходить в теплом сухом помещении не менее месяца. Здесь важен вот какой нюанс. Первую неделю необходимо поддерживать температуру +28…+30 градусов, а затем — до конца срока — температуру не более +18…+20 градусов. Если нет возможности создать на первом этапе указанные +30, то срок сушки продлевается на две недели.

После просушки луковицы надо распределить по емкостям. Оптимально — деревянным ящикам, картонным или платковым коробкам и т. п. Очень важно: луковицы должны храниться в один слой и ни в коем случае не соприкасаться друг с другом! Самые лучшие условия для их хранения — температура +3…+5 градусов и влажность воздуха 80% при полной темноте. Примерно раз в месяц проверяйте их, чтобы, если вдруг обнаружится болезнь, вовремя избавиться от пораженных экземпляров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гроб отвезли в Калифорнию. В зоне СВО уничтожен наемник-вьетнамец из США
Не поправиться. Диетолог назвала продукты от стресса без вреда для фигуры
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»