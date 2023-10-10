На просушку. Эксперт научила, как правильно хранить луковицы гладиолусов
Aif.ru узнал некоторые малоизвестные особенности хранения теплолюбивых цветов.
Aif.ru узнал некоторые малоизвестные особенности хранения теплолюбивых цветов.
Как и многие красивые цветы, гладиолусы весьма капризны в некоторых аспектах своей жизни. В частности, это касается хранения луковиц. Что за капризы у них и как их удовлетворить?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Начнем с того, что гладиолусы весьма теплолюбивы, и оставлять их луковицы в почве на зиму категорически нельзя. Поэтому в конце сентября-начале октября их надо обязательно выкопать. Наилучший ориентир — температура воздуха. Когда она днем фиксируется на отметке ниже +10 градусов — можно приступать к выкопке. Однако бывает и так, что надо извлечь луковицы ранее указанных сроков. Такая необходимость возникает, если на цветах появились признаки болезней или поражения вредителями. Более раннее извлечение с последующей дезинфекцией в фиолетовом растворе марганцовки спасет цветы.
Выкапывать луковицы лучше всего в сухую и желательно солнечную погоду. Работать лучше всего вилами — во избежание повреждений самих луковиц. Начинать надо с ранних сортов гладиолусов и заканчивать поздними. Стебли надо обрезать на 2−3 см от луковицы, шелуху с них не удаляйте. Выкопав все, рассортируйте луковицы на мелкие, средние и крупные, отбракуйте сразу больные, поврежденные и старые (они — плоские, в отличие от молодых округлых). Затем можно обработать оставшиеся любыми фунгицидами — для профилактики. Если в нужный момент соответствующих препаратов под рукой не оказалось — сгодится и обработка вышеуказанным раствором марганцовки: поместите в него весь посадочный материал на 30 минут.
Обработанные таким образом луковицы надо просушить. Сушка должна проходить в теплом сухом помещении не менее месяца. Здесь важен вот какой нюанс. Первую неделю необходимо поддерживать температуру +28…+30 градусов, а затем — до конца срока — температуру не более +18…+20 градусов. Если нет возможности создать на первом этапе указанные +30, то срок сушки продлевается на две недели.
После просушки луковицы надо распределить по емкостям. Оптимально — деревянным ящикам, картонным или платковым коробкам