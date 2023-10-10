Нужно или нет белить стволы яблонь и груш на даче?
Эксперт рассказал о работах в саду, которые могут нанести ему вред.
Эксперт рассказал о работах в саду, которые могут нанести ему вред.
Побелка стволов плодовых деревьев, в частности яблонь и груш, казалось бы, прочно вписана в календарь работ. Однако часть дачников не разделяет мнения о пользе этой процедуры. И вот какие аргументы они приводят в свою пользу.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Да, действительно: во многих рекомендациях, особенно когда речь идет о деревьях, которые сажаются сейчас, осенью, авторы их настаивают на обязательной побелке стволов. Только вот почему-то не упоминают о таких важных тонкостях, как возраст деревьев, физические показатели стволов и скелетных ветвей и других важных параметров.
Чтобы зря не тратить силы и время, помните о следующем. В принципе — побелка бесполезна, это скорее некий ритуал, стимулирующий необходимость быть повнимательнее к деревьям перед отправкой на зимовку. То есть осмотреть их на предмет повреждений, устранить эти повреждения, провести очистку деревьев и почвы вокруг них от вредителей и прочее. При этом саженцы, толщина ствола которых не превышает 4 сантиметра, в побелке не нуждаются. Они вполне способны равномерно прогреваться днем и остывать к ночи, а значит, перепады температуры им не страшны.
Не страшны они и более старшим деревьям при условии, если полученные за сезон раны и повреждения устранены. Побелка, как показывает многолетний опыт, не спасает от морозобоин и солнечных ожогов: процент деревьев побеленных и нет, пострадавших от указанных неприятностей, по весне остается равным.
Кроме того, сама побелка, в чей классический состав входит известь, сама по себе может при определенных условиях нанести вред дереву, спровоцировав тот же ожог или отслоение коры — достаточно слегка промахнуться с подбором составных веществ и их количеством.
Единственно, когда побелка может принести хоть какую-то пользу, — это очень старые, старше 25 лет, деревья. Однако, вопреки сложившемуся стереотипу, белить в таком случае надо не только нижнюю часть ствола, как это обычно делают, а весь ствол до нижних ветвей и минимум треть этих ветвей в придачу. Так что имейте это в виду.