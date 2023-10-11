Чем лучше укрывать дачные и садовые растения на зиму?
Специалисты считают, что идеальный вариант укрытия можно выявить только одним путем.
Специалисты считают, что идеальный вариант укрытия можно выявить только одним путем.
Укрытие зимующих посадок — дело чрезвычайно ответственное. Немало дачников потерпели обидное фиаско, пренебрегая им или делая его неправильно. Что здесь важно, а что не заслуживает внимания — разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Прежде всего, напомню, что подразумевается под условиями успешной зимовки. Укрытие должно обеспечить растениям оптимальный температурный режим, то есть, во-первых, не дать им вымерзнуть, а во-вторых, не позволить задохнуться — хотя жизненные процессы и замирают, но должный воздухообмен совершенно необходим.
Укрывные материалы можно поделить на синтетические (полиэтилен, поливинилхлорид (ПВХ), лутрасил, спанбонд
Наилучшим же укрытием служит собственно снег. Однако, как все понимают, он не слишком надежен, в том плане, что всецело зависит от капризов погоды. Обеспечит ли она должную толщину снегового слоя, как часто будут чередоваться морозы с оттепелями — все это, ясное дело, вне компетенций и возможностей дачника.
Само по себе каждое из перечисленных укрытий не в силах дать хороший результат. Природные материалы не способны стопроцентно защитить от экстремально низких температур. Синтетические тоже, а некоторые из них (полиэтилен, ПВХ) еще и воздухонепроницаемые. Значит — надо комбинировать.
Полиэтиленом и ПВХ многие склонны пренебрегать, отдавая предпочтение дышащим нетканым материалам. И напрасно. Оптимально сочетать их: классическая полиэтиленовая пленка лучше защищает от мороза, чем, например, лутрасил, а воздушной «подушки», если бы не оттепели, укрытым растениям вполне хватило бы. Но разумнее при укрытии создать сначала слой из лапника или соломы, затем пустить в дело нетканый материал и уже сверху — полиэтилен. В случае заметного повышения температуры вы сможете убрать верхний слой защиты — оставшийся нетканый материал и лапник вполне эффективно защитят растения на период оттепели, не дав им выпреть, а когда вновь похолодает, у вас будет временной задел вернуть полиэтилен на место — первые два слоя сберегут подопечных до этого момента.
Одним словом, надо комбинировать, исходя из индивидуальных особенностей ваших посадок. При этом следует помнить: еловый лапник и торф способны подкислять почву, поэтому при укрытии требовательных к нейтральности почвы растений их использовать не следует. Опилки и мешковина очень гигроскопичны — то есть интенсивно накапливают влагу, поэтому в южных регионах они могут спровоцировать появление плесени. И конечно же, не используйте черные пленки и нетканые материалы — они годятся только для весеннего прогрева почвы.
Вне зависимости от используемых укрывных материалов старайтесь следить за толщиной снежного покрова и по возможности регулируйте его, распределяя по участку, и вовремя ликвидируйте наст после, например, ледяных дождей.