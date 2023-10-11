05:35 (мск), источник: Известия

Синоптики пообещали москвичам до +9 градусов 11 октября

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до +9 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 11 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Аннаполисе: Аннаполис: +15° 3 м/с 51% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +7…+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4, также ожидается дождь.

В Московской области днем ожидается +5…+10 градусов, ночью похолодает до +1.

Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 5−10 м/c, местами возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 743−750 мм ртутного столба.

Ранее, 9 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в начале текущей недели в столице ожидаются ночные заморозки, достаточно низкие температуры воздуха днем и мокрый снег. Однако со среды ситуация начнет меняться и уже в четверг ожидается потепление до +15 градусов.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на 11 метеостанциях Москвы и Московской области зафиксировали первый снег.

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