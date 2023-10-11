Как правильно заготовить землю на даче для рассады следующего сезона?
Когда почва со своего огорода оказывается лучше и полезнее покупной.
Когда почва со своего огорода оказывается лучше и полезнее покупной.
При всем нынешнем богатстве выбора почвосмесей, грунтов и субстратов для рассады многие дачники отдают предпочтение собственноручно заготовленной почве со своего огорода. И это оправданно: такая почва — оптимальный вариант при всех прочих равных. Однако, заготавливая ее, необходимо придерживаться некоторых правил. Каких именно?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Проводить такую заготовку следует со второй половины сентября и до наступления первых заморозков. К этому времени полезные и вредные обитатели верхних слоев почвы перекочуют пониже — таким образом лишних персонажей в нашей заготовке не окажется. А если припоздниться, заготавливаемая земля будет излишне комковатой — из такой хороший грунт не приготовишь.
По возможности берите почву с гряд, где росли бобовые: они лучше прочих заполнены азотом, а если такой возможности нет, то запомните — нельзя использовать почву под ту рассаду, культура которой росла на ней в сезон. То есть, например — под томаты землю из-под томатов не берите, берите из-под лука или чеснока.
Почву с огорода надо обязательно обогатить. Во-первых, «дикой» почвой — с близлежащего луга, леса
Как приготовить? Выберите солнечный сухой день. Расстелите пленку, на которую насыпайте собственно заготавливаемую почву, перегной, почву «дикую» в соотношении 1:1:1. Перемешайте все граблями. Добавьте просеянной предварительно золы — стакан на ведро земли. Посмотрите на структуру: если получается комковато — добавьте немного торфа: ровно столько, чтобы он помог превратить почву в однородную массу без комков.
Все. Получившийся грунт распределите по ящикам или иным емкостям. Хранить заготовленную почву надо в холодном месте: сарае, на балконе, можно просто оставить ее там же в огороде под укрытием. Зимой она хорошо продезинфицируется самым естественным образом. А примерно за 3−4 дня до применения емкости с грунтом надо занести в тепло, чтобы проснулись полезные микроорганизмы.
И еще. Многие дачники прокаливают перед употреблением заготовленный грунт в духовке или иным способом. Делать этого ни в коем случае не стоит — почва потеряет до 80 процентов полезных веществ, и рассаде придется плохо.