Что делать дачникам с опавшей листвой?
Эксперт рассказал о главных факторах годности отслуживших свое листьев для дальнейшего применения.
Эксперт рассказал о главных факторах годности отслуживших свое листьев для дальнейшего применения.
Казалось бы, роли опавшей листвы определены давно. Однако одни дачники находят ей минимум два-три применения, а другие — только одно: уничтожить. И кто тут прав? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Критерий, от которого зависит дальнейшая судьба опавшей листвы, очень прост. Если вам удалось собрать ее в солнечный день, без дождя, то да, такую листву (разумеется, без признаков плесени) можно смело использовать и в компост, и для мульчирования, и как элемент для зимнего укрытия растений. Но если это не так, и ее успел намочить дождь, а погода стоит пасмурная, то надо смириться с потерей и временной неудачей и такую листву утилизировать: сжечь в бочке или вывезти за переделы участка. Тратить время на ее сушку уже бессмысленно, а закладывать ее в компост или пускать на мульчу — опасно: вероятность заражения ее вредными грибками в таком случае очень высока, поэтому не рискуйте.
Кстати, сухую листву при дальнейшем использовании лучше измельчать: либо вручную при помощи специальной сечки, либо с помощью агрегатов, которые используют для измельчения ветвей, коры и пр. Для компоста и мульчи оптимальна именно не «чистая» листва, а в сочетании с опилками или мелкой щепой.