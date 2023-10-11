14:14 (мск), источник: РБК Life

В Аргентине бушуют лесные пожары из-за попытки сварить кофе на костре

Десятки жителей Кордовы эвакуированы, пламя тушит почти тысяча пожарных.

В провинции Кордова на юге Аргентины были эвакуированы десятки людей из-за вспыхнувших лесных пожаров. Как пишет Associated Press, причиной возгорания стал 27-летний местный житель Улисес Харате. Он разжег костер в лесу, что запрещено, и попытался приготовить кофе на открытом огне, но не справился с пламенем из-за сильного ветра.

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По данным Национальной противопожарной службы Аргентины, во вторник в регионе горели сразу пять очагов лесных пожаров. Пламя стремительно распространилось в лесах провинции еще из-за сильного ветра — 21 м/с. При этом днем температура достигает 20−22 °С, а дожди в ближайшее время не прогнозируются. В пятницу дневная температура достигнет 25 градусов Цельсия и будет повышаться — на следующей неделе уже 32−35 °С. Леса вокруг населенных пунктов полностью охвачены огнем, и пожар уже приблизился вплотную к жилым постройкам. Под угрозой также находится туристический центр Аргентины — Вилья-Карлос-Пас.

Как сообщили во вторник вечером в правительстве провинции, в тушении пожаров задействованы 960 пожарных, восемь пожарных самолетов, два вертолета и наземная спецтехника. Правительство направило в пострадавшие районы грузовики с питьевой водой, продуктами питания, матрасами и одеялами.

«Я призываю население уважать указания пожарных и властей, которые работают в пострадавших районах, — написал в социальных сетях губернатор Кордовы Хуан Скьяретти. — Самое главное — спасти жизни людей, везде, где необходима эвакуация, она будет проведена».

Как рассказала прокурор Йоргелина Гомес, предполагаемый поджигатель был задержан в городе Вилья-Карлос-Пас в соседней провинции Пунилья. Ему предъявлено обвинение в поджоге.

В 2023 году в нескольких странах мира произошли масштабные пожары. В июне огонь охватил несколько провинций Канады — пожар был таких масштабов, что смог от него накрыл Нью-Йорк. В июле аномально высокая температура установилась в Греции, Швейцарии и Испании, в результате чего вспыхнули природные пожары. Тогда же пожары добрались до курортов Турции и Греции — с возгораниями боролись пожарные Антальи, Кемера, Геннади и Киотари. В самый разгар туристического сезона, в августе, лесные пожары охватили остров Мауи (Гавайи), в результате которого погибли несколько десятков человек.

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