Солнечный шторм: метеочувствительных людей ждут неблагоприятные дни
В октябре 2023 года в России ожидается шесть дней мощных магнитных бурь.
В октябре 2023 года в России ожидается шесть дней мощных магнитных бурь.
На Землю надвигается мощная магнитная буря. Геомагнитные возмущения начнутся в воскресенье, 15 октября, и продлятся несколько дней. Мощность вспышки составит 4 балла из 9 возможных. Последствия вспышки скажутся на самочувствии людей: они могут испытывать головокружение, слабость и общее ухудшение состояния. Когда именно ожидаются магнитные бури и что делать в такие дни — в материале «Известий».
Во время магнитной бури усиливается поток частиц солнечного ветра, который проникает в магнитосферу и вызывает возмущения магнитного поля Земли. Это, в свою очередь, побуждает изменения в атмосфере, например, так возникают полярные сияния.
Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщил, что в октябре ожидается несколько магнитных бурь с разной мощностью. В период с 15 по 17 октября метеоактивность поднимется до 4 из 9 баллов. Сильное геомагнитное возмущение мощностью в 6 баллов ожидается 20 октября, а в конце месяца,
Высокие дозы радиации в результате магнитной бури могут быть опасны для людей и животных. Метеозависимые люди, как правило, испытывают недомогание: слабость, усталость и головокружение. Специалисты предупреждают, что, несмотря на текущий прогноз, в реальности сила возмущений может быть выше или ниже заявленной. Поэтому важно следить за изменениями магнитной погоды и принимать соответствующие меры предосторожности, чтобы минимизировать последствия влияния солнечных вспышек на организм.
Влиянию магнитных бурь подвержены, по разным данным, около 50−70% населения земного шара, то есть каждый второй или двое из трех. Чаще всего вспышки на солнце являются причиной мигрени, боли в суставах, чувства сонливости, появления раздражительности, а также эмоциональной нестабильности.
По мнению экспертов, наиболее остро реагируют на изменения погоды дети. Медицинская статистика показывает, что примерно 61% детей в возрасте до 5 лет страдают повышенной метеочувствительностью. Основными симптомами у детей являются ухудшение аппетита и сна, постоянный плач и тяга к пище. В этих случаях важно создать дома уютную и комфортную обстановку для ребенка, обеспечить как можно больше прогулок на свежем воздухе и здоровый сон.
Людям, зависимым от метеорологических условий, а также имеющим хронические патологии, необходимо заранее следить за периодом возникновения магнитных бурь, чтобы оградить себя в это время от любых действий и событий, которые могут вызвать стресс.
В период вспышек на солнце эксперты рекомендуют, отказаться от распития алкоголя и потребления жирной пищи, поскольку она увеличивает нагрузку на организм и повышает уровень холестерина. Вместо этого лучше выбрать травяные чаи (липовый или мятный) и легкую пищу. Лучшее решение — отдохнуть, расслабиться, снизить эмоциональную и физическую нагрузку и по возможности отложить принятие важных решений на другой момент.
Солнечные вспышки могут иметь серьезные последствия не только для людей, но и для техники — включая сбои в радио- и GPS-сигналах, энергетических системах, а также повреждение спутников и другого космического оборудования.
Самое масштабное геомагнитное возмущение за историю наблюдений случилось в 13 марта 1989 года. Во время магнитной бури произошел сбой электросети в канадской провинции Квебек, в результате 6 млн человек на 12 часов остались без электричества. Кроме того, была прервана работа крупной канадской фондовой биржи, что привело к огромным финансовым потерям. Ученые считают, что при достаточно сильной магнитной буре повреждение энергосистем может затронуть не одну страну.
По предположительным подсчетам британских ученых, мощная, разрушительная электромагнитная буря ожидается в 2025 году — она приведет к повреждению электросетей и электроники. Опасения по поводу «интернет-апокалипсиса» обсуждаются давно, американские исследователи считают, что мощные солнечные вспышки спровоцируют отключение интернета по всему миру.
Кроме того, эксперты отмечают, что магнитные бури расширяют географию наблюдений за полярными сияниями — в последние годы эти природные явления становятся видны там, где раньше практически не наблюдались. Так, жители европейской части России из Москвы, Твери, Рязани и Санкт-Петербурга уже не раз видели в небе полярное сияние.