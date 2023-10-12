Как приучить розы зимовать без укрытия?
Эксперт рассказал о приемах закалки особо капризных цветов.
Эксперт рассказал о приемах закалки особо капризных цветов.
Укрытие роз на зиму — давно и прочно вписано в календарь деятельности большинства дачников. Не сказать, что это уж слишком тяжелая процедура, но есть владельцы розариев, которым удается ее избежать. Ну или почти избежать. В чем тут секрет?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Приучить зимовать без укрытия вообще или с укрытием минимальнейшим можно не все розы, помните об этом. Однозначно не стоит экспериментировать с группой чайно-гибридных — результат будет, вероятнее всего, плачевным. Разумеется, закалку разумнее проводить все же с морозоустойчивыми сортами, и если в течение нескольких сезонов все будет хорошо, попробовать закалять сорта, стоящие в шкале морозоустойчивости на ступеньку ниже. Но не раньше.
Для безукрывной зимовки розы обрезаются до почвы. Далее необходимо учитывать очень важный нюанс. Обратите внимание — правильно ли у вас заглублено место прививки? Если глубина составляет 4 сантиметра — все нормально. Если меньше — надо заглубить до указанной величины.
Проведя указанную ревизию, вам останется просто окучить ваши розы. Если осень была сухой и теплой, то розам, как и садовым деревьям, не повредит влагозарядный полив из расчета не менее 50 литров на куст. Вкупе с окучиванием этого должно хватить для нормальной зимовки. Даже если вымерзнут и обрезанные побеги, из заснувших молодых почек пойдут новые, и растение успешно восстановится.
Тем не менее настоятельно советую зимой следить за снежным покровом и в случае надобности восполнять его над зимующими без укрытия розами — для вящей подстраховки.
И еще. В местностях ветреных и традиционно малоснежных оставлять розы без укрытия при всем желании не рекомендуется.