Снежком укутывай. Агроном назвал 5 ошибок при укрытии клубники на зиму
Главной причиной неудач садоводов эксперт назвал игнорирование сортовых особенностей.
Главной причиной неудач садоводов эксперт назвал игнорирование сортовых особенностей.
Укрывая на зиму клубничник, многие дачники исходят из постулата о нежности и уязвимости клубники, особенно в плане морозов. В то же время другие слишком уповают на способы укрытия, проверенные на любых других культурах, кроме самой клубники. Чего же делать категорически не следует?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Сегодня к услугам дачников множество отечественных и зарубежных сортов, отличающихся весьма высокой и адекватной зимостойкостью. Многие с удовольствием их культивируют на своих дачах и… совершают первую ошибку — на зиму обременяют их излишним укрытием. В умеренно холодные и снежные зимы такие сорта вообще ни в каком укрытии не нуждаются. Более того, если вы их укроете — по устоявшейся традиции — они едва ли не гарантированно выпреют и либо сильно ослабнут и потеряют в урожайности, либо вообще погибнут. Учитывайте этот важный фактор, пожалуйста.
Вторая ошибка — окучивать на зиму клубничник почвой по самый верх, да плюс еще добавлять несколько сантиметров почвы. Такое укрытие не годится — окучивание с головой не только не спасет от морозов и резких перепадов температур, но чревато тем, что растения погибнут от недостатка воздуха, чему будет способствовать почвенная корка, возникающая после перехода оттепели в заморозок.
Еще одна ошибка, третья в нашем рейтинге — очень похожа на вторую. Только вместо почвы используют опавшую листву. Тоже не выход. Во-первых, если вы должным образом ее не просушили и не избавили от больных листьев, то почти на сто процентов заразите чем-нибудь клубничные грядки, а во-вторых, — листва, не будучи в союзе с пленочным укрытием, сама по себе очень ненадежная защита от холодов.
Четвертая ошибка заключается в том, что довольно много дачников на зиму сооружают над посадками клубники пленочный или выполненный из нетканого укрывного материала тоннель, думая, что таким образом спасают посадки. Ничего подобного — это бессмысленное занятие, в результате которого вся плантация может вымерзнуть.
Ну и пятая ошибка — отказ от керамзита как от мульчирующего материала. Большинство дачников видит в нем только хороший материал для дренажа (что справедливо), но категорически отказывается использовать при укрытии плантации на зиму. Между тем керамзит — прекрасный теплоизолятор и способен хорошо противостоять сильным морозам. Разместить его, кстати, можно сразу после осенней обрезки клубники, он еще и весной пользу принесет — защитит корни от гнили.