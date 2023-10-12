10:47 (мск), источник: Аргументы и факты

Снежком укутывай. Агроном назвал 5 ошибок при укрытии клубники на зиму

Главной причиной неудач садоводов эксперт назвал игнорирование сортовых особенностей.

Источник: РИА "Новости"

Укрывая на зиму клубничник, многие дачники исходят из постулата о нежности и уязвимости клубники, особенно в плане морозов. В то же время другие слишком уповают на способы укрытия, проверенные на любых других культурах, кроме самой клубники. Чего же делать категорически не следует?

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— Сегодня к услугам дачников множество отечественных и зарубежных сортов, отличающихся весьма высокой и адекватной зимостойкостью. Многие с удовольствием их культивируют на своих дачах и… совершают первую ошибку — на зиму обременяют их излишним укрытием. В умеренно холодные и снежные зимы такие сорта вообще ни в каком укрытии не нуждаются. Более того, если вы их укроете — по устоявшейся традиции — они едва ли не гарантированно выпреют и либо сильно ослабнут и потеряют в урожайности, либо вообще погибнут. Учитывайте этот важный фактор, пожалуйста.

Вторая ошибка — окучивать на зиму клубничник почвой по самый верх, да плюс еще добавлять несколько сантиметров почвы. Такое укрытие не годится — окучивание с головой не только не спасет от морозов и резких перепадов температур, но чревато тем, что растения погибнут от недостатка воздуха, чему будет способствовать почвенная корка, возникающая после перехода оттепели в заморозок.

Еще одна ошибка, третья в нашем рейтинге — очень похожа на вторую. Только вместо почвы используют опавшую листву. Тоже не выход. Во-первых, если вы должным образом ее не просушили и не избавили от больных листьев, то почти на сто процентов заразите чем-нибудь клубничные грядки, а во-вторых, — листва, не будучи в союзе с пленочным укрытием, сама по себе очень ненадежная защита от холодов.

Четвертая ошибка заключается в том, что довольно много дачников на зиму сооружают над посадками клубники пленочный или выполненный из нетканого укрывного материала тоннель, думая, что таким образом спасают посадки. Ничего подобного — это бессмысленное занятие, в результате которого вся плантация может вымерзнуть.

Ну и пятая ошибка — отказ от керамзита как от мульчирующего материала. Большинство дачников видит в нем только хороший материал для дренажа (что справедливо), но категорически отказывается использовать при укрытии плантации на зиму. Между тем керамзит — прекрасный теплоизолятор и способен хорошо противостоять сильным морозам. Разместить его, кстати, можно сразу после осенней обрезки клубники, он еще и весной пользу принесет — защитит корни от гнили.

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