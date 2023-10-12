На что годен подмерзший картофель?
Как придать картофельному клубню новое качество.
Как придать картофельному клубню новое качество.
Напрашивающийся ответ — ни на что не годен — далеко не всегда верен. Все зависит от степени подмерзания и времени, когда это произошло. В деталях разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Для начала давайте выясним, какой именно картофель по ряду обстоятельств подвергся у вас пагубному воздействию пониженных температур: семенной или отложенный на хранение для еды?
Если сейчас, осенью, у вас подмерз семенной картофель, увы, — он действительно уже ни на что не годится именно как семенной. Но вы можете — если объем клубня и вес его вас устраивает — перевести его в категорию пищевого продукта, и тогда картина радикально меняется.
Подмерзший картофель, если на срезе не проявляется признаков загнивания, вполне пригоден для потребления. Да, вкус его испорчен, поскольку морозы делают его приторно сладким, но это поправимо. Неприятная сладость в любых традиционно картофельных блюдах легко нивелируется.
Во-первых, картофель, замерзший только слегка, можно на две недели поместить в сухое теплое (комнатной температуры) и, главное, темное место. Через 10−14 дней противная сладость улетучивается.
Во-вторых, если же обморожение более сильное, то сладость успешно скрадывают любые специи, лук, томаты (и томатная паста тоже), сметана, квашеная капуста, огуречный рассол.
И в завершение — о будущем. Если семенной картофель подмерз у вас весной — не спешите избавляться от него. Поместите клубень в тепло и понаблюдайте несколько дней. Вполне вероятно, что процесс подмерзания не успел зайти слишком далеко, тогда на клубне появятся проростки. Если это так — значит, все в порядке, можно сажать. Нет — придется выбросить.