10:32 (мск), источник: Life.ru

Юрист объяснил, как будет работать новый закон о краснокнижных грибах

Сегодня в России вступил в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность и штрафы за сбор грибов и растений из Красной книги. О том, как именно он будет работать и можно ли избежать наказания, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Александров.

Источник: AP 2023

Он пояснил, что закон вводится с целью защиты редких грибов и растений. Если же человека поймают за их сбором, то к ответственности он будет привлечён в любом случае. Наказание последует, даже если гражданин сорвал лишь один гриб.

«Умысел надо будет доказывать только при повреждении или уничтожении краснокнижных грибов, а при их сборе достаточно доказать, что у грибника не было законных оснований на это. Соответственно, за сбор краснокнижных грибов даже в единичных экземплярах или их частей грибники могут быть привлечены к уголовной ответственности», — пояснил Александров.

Если человек не знал о законе или о том, что конкретный гриб охраняется законом, это его не спасёт. Ведь незнание не освобождает от ответственности, напомнил Александров.

12 октября в России вступает в силу новый закон, который предусматривает уголовную ответственность и штрафы за сбор краснокнижных грибов. Максимальное наказание грозит за оборот редких растений и грибов с использованием СМИ или Интернета группой лиц по предварительному сговору. В таком случае предусмотрено наказание — до девяти лет со штрафом до трёх миллионов рублей.

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