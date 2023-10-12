Юрист объяснил, как будет работать новый закон о краснокнижных грибах

Он пояснил, что закон вводится с целью защиты редких грибов и растений. Если же человека поймают за их сбором, то к ответственности он будет привлечён в любом случае. Наказание последует, даже если гражданин сорвал лишь один гриб.
«Умысел надо будет доказывать только при повреждении или уничтожении краснокнижных грибов, а при их сборе достаточно доказать, что у грибника не было законных оснований на это. Соответственно, за сбор краснокнижных грибов даже в единичных экземплярах или их частей грибники могут быть привлечены к уголовной ответственности», — пояснил Александров.
Если человек не знал о законе или о том, что конкретный гриб охраняется законом, это его не спасёт. Ведь незнание не освобождает от ответственности, напомнил Александров.
12 октября в России вступает в силу новый закон, который предусматривает уголовную ответственность и штрафы за сбор краснокнижных грибов. Максимальное наказание грозит за оборот редких растений и грибов с использованием СМИ или Интернета группой лиц по предварительному сговору. В таком случае предусмотрено наказание — до девяти лет со штрафом до трёх миллионов рублей.