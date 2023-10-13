12:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Надо ли обрезать осенью еще цветущие розы?

Опытный цветовод дал рекомендации по обрезке садовых растений.

Источник: Freepik

На дворе уже самая настоящая осень, бабье лето миновало, а розы до сих пор цветут пышным цветом. Многих дачников это почему-то пугает, вместо того чтобы радовать. Беспокойство, с одной стороны, понятно: розы уже теоретически пора готовить к зимовке, то есть обрезать и укрыть, а тут такое… Что же делать в подобных ситуациях?

Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:

— Помните: осеннюю обрезку роз лучше всего проводить непосредственно перед их укрытием на зиму, фактически сочетая эти две процедуры. А период, пригодный для них, весьма обширен и может быть растянут со второй половины сентября по вторую половину октября, а в южных регионах нередко «прихватывается» и первая декада ноября. Поэтому, если ваши розы еще цветут — ничего страшного в этом нет. Если прогноз не обещает в ближайшее время устойчивого снижения температуры до нуля — беспокоиться не о чем.

Позднее цветение вовсе не ослабляет розы. Как и любые растения, они расходуют свои жизненные силы очень рационально, и если есть цветы, значит, роза чувствует свой потенциал, и до периода покоя его надо выработать. Если вы обрежете цветущие розы, то вы спровоцируете выброс новых побегов, а вот это уже может повлиять на растения крайне скверно — именно новые побеги способны отнять силы, столь нужные перед зимовкой.

Поэтому пусть себе цветут. В данной ситуации имеет смысл только следующее. Прекратите — если вы их до сих пор делали — поливы. Даже в случае сухой осени. Проведите внеочередную подкормку калийно-фосфорными удобрениями. Они простимулируют одревеснение стеблей, что сможет притормозить дальнейшее цветение и будет крайне полезным для успешной зимовки, а кроме того, прекрасно укрепит корневую систему ваших роз. Не стоит бояться и ранних кратковременных заморозков. Розы не только не погибнут, но закалятся, что очень полезно.

И еще. Если все-таки цветение кажется вам излишне обильным, просто согните (только не срывайте и не срезайте!) стебли под бутонами. Таким нехитрым образом вы предотвратите появление бутонов новых, а цветы быстрее «постареют» и опадут.

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