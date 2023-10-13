Надо ли обрезать осенью еще цветущие розы?
Опытный цветовод дал рекомендации по обрезке садовых растений.
Опытный цветовод дал рекомендации по обрезке садовых растений.
На дворе уже самая настоящая осень, бабье лето миновало, а розы до сих пор цветут пышным цветом. Многих дачников это почему-то пугает, вместо того чтобы радовать. Беспокойство, с одной стороны, понятно: розы уже теоретически пора готовить к зимовке, то есть обрезать и укрыть, а тут такое… Что же делать в подобных ситуациях?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Помните: осеннюю обрезку роз лучше всего проводить непосредственно перед их укрытием на зиму, фактически сочетая эти две процедуры. А период, пригодный для них, весьма обширен и может быть растянут со второй половины сентября по вторую половину октября, а в южных регионах нередко «прихватывается» и первая декада ноября. Поэтому, если ваши розы еще цветут — ничего страшного в этом нет. Если прогноз не обещает в ближайшее время устойчивого снижения температуры до нуля — беспокоиться не о чем.
Позднее цветение вовсе не ослабляет розы. Как и любые растения, они расходуют свои жизненные силы очень рационально, и если есть цветы, значит, роза чувствует свой потенциал, и до периода покоя его надо выработать. Если вы обрежете цветущие розы, то вы спровоцируете выброс новых побегов, а вот это уже может повлиять на растения крайне скверно — именно новые побеги способны отнять силы, столь нужные перед зимовкой.
Поэтому пусть себе цветут. В данной ситуации имеет смысл только следующее. Прекратите — если вы их до сих пор делали — поливы. Даже в случае сухой осени. Проведите внеочередную подкормку калийно-фосфорными удобрениями. Они простимулируют одревеснение стеблей, что сможет притормозить дальнейшее цветение и будет крайне полезным для успешной зимовки, а кроме того, прекрасно укрепит корневую систему ваших роз. Не стоит бояться и ранних кратковременных заморозков. Розы не только не погибнут, но закалятся, что очень полезно.
И еще. Если все-таки цветение кажется вам излишне обильным, просто согните (только не срывайте и не срезайте!) стебли под бутонами. Таким нехитрым образом вы предотвратите появление бутонов новых, а цветы быстрее «постареют» и опадут.