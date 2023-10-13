Кольцеобразное затмение Солнца. Где и когда его можно будет увидеть
В России посмотреть на него будет нельзя — только если по трансляции.
В России посмотреть на него будет нельзя — только если по трансляции.
Кольцеобразное солнечное затмение, когда луна закроет светило почти полностью, оставив небольшой ободок по краю, произойдет в ближайшую субботу, 14 октября. Однако россияне его не увидят, сообщила пресс-служба Московского планетария.
В организации уточнили, что затмение продлится с 18:05 до 23:55 мск, максимальная фаза составит 0,95 в 21:00 мск. Наблюдать явление смогут на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. На YouTube-канале timeanddate будет идти прямая трансляция.
Затмение начнется над северной частью Тихого океана, после чего начнет двигаться на восток. Его увидят жители американских штатов Орегон, Невада, Юта, Аризона, Нью-Мексико и Техас. Меньше чем через час затмение покинет США, после чего пройдет по Центральной Америке — над государствами Белиз, Гондурас, Никарагуа и Панама. Наибольшая фаза затмения будет наблюдаться в Карибском море у побережья Коста-Рики.
Специалисты Московского планетария напомнили, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними составляет две недели. Во время этих «небесных спектаклей» Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если — Луна, то солнечное.