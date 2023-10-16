Чистый воздух вернется на юг Высокогорной Азии к 2040 году
Он вернет в засушливую область влагу.
Он вернет в засушливую область влагу.
В настоящее время Высокогорная Азия испытывает последствия высоких уровней загрязнения воздуха, вызванных промышленным производством, транспортом и другой деятельностью человека. Это приводит к снижению концентрации водяного пара в атмосфере, что ведет к дефициту влаги в регионе, что оказывает негативное воздействие на сельское хозяйство, экосистему и общий комфорт жизни людей.
Ученые из Института физики атмосферы Китайской академии наук исследовали режим осадков на юге Высокогорной Азии. Для этого они использовали данные по осадкам, затем смоделировали атмосферный перенос влаги в региональном масштабе.
Авторы исследования пришли к выводу, что наибольшее влияние на режим осадков в горах Азии оказывают Азиатское западное струйное течение, которое ослабело с 1950 года. По словам специалистов, причина оказалась в антропогенных выбросах аэрозолей. Они привели к повышению температуры воздуха севернее 40 градуса северной широты, тогда как в нормальных условиях она при движении от экватора к полюсам должна снижаться. Из-за этого в регионе стало выпадать меньше осадков.
Однако из-за повышенного внимания к проблеме загрязнения и климатических изменений, были запущены глобальные и региональные инициативы для восстановления чистоты воздуха и предотвращения негативных последствий. Благодаря коллективным усилиям государств и международных организаций, к 2040 году южная часть Высокогорной Азии получит недостающую влагу.
Ранее ученые выяснили, что растения могут ухудшить загрязнение воздуха на теплеющей планете.
Анна Морозова