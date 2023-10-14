Могут ли оштрафовать дачника за заготовку елового лапника?
Юрист разъяснил, что следует знать при подготовке сада к зиме.
Юрист разъяснил, что следует знать при подготовке сада к зиме.
Практически в каждой рекомендации, связанной с подготовкой к зиме сада, огорода, цветника, фигурирует еловый лапник. Он считается одним из лучших укрытий, например, для клубники, роз и многих других. Однако в связи с последними изменениями в законодательстве процесс заготовки этого лапника усложнился и в некоторых случаях чреват штрафами. В каких именно?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Если следовать сугубо букве закона, а конкретно статье 11 Лесного кодекса Российской Федерации «Пребывание граждан в лесах», то следует различать способ заготовки упомянутого лапника для дачных нужд. Возбраняется и наказывается штрафом до 5 тысяч рублей рубка ветвей несрубленных деревьев. При этом лесники не смотрят на то, живое это дерево или давно сгнившее: находится в более-менее вертикальном положении — значит, несрубленное, и трогать его формально нельзя.
Другое дело — сбор упавших еловых веток. Упомянутая статья Лесного кодекса четко оговаривает: «…сбор разрешается только со срубленных деревьев в местах санитарной чистки леса или иных мест рубки…» То есть лучше — чтобы уж быть совсем законопослушным — собирать лапник только там, где производилась законная санитарная рубка леса. Все остальное — потенциально чревато санкциями. Кстати, даже сбор веток на дозволенном месте сегодня лучше как-то фиксировать — например, снимая видео на свой смартфон, — чтобы в случае чего иметь доказательства своих добрых, а не злых намерений.