В 26 регионах России в ближайшие дни прогнозируют аномальное тепло

«Бабье лето будет в ближайшие дни в Приволжском федеральном округе — повсеместно (в округ входит 14 субъектов — прим. ТАСС) температура ожидается выше нормы на 6−8 градусов. Это значит, что днем прогнозируется от 14 до 18 градусов в ближайшие два дня. На Урале тоже будет супертепло. В Ханты-Мансийском округе с понедельника по среду ожидается 11−13 градусов, в Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской и Свердловской областей — 13−17 градусов. Аномалии составят плюс 7−8 градусов», — рассказал он.
По словам Вильфанда, в Новосибирской, Омской, Томской областях 17—18 октября температура будет на 7−8 градусов выше нормы — прогнозируется плюс 13−16 градусов. На Таймыре с воскресенья до среды включительно ожидается плюс 1−2 градуса, что также на 7−8 градусов выше нормы.
Аномальное тепло в ближайшие дни распространится и на Якутию, где воздух будет прогреваться до плюс 5−7 градусов. В Бурятии и на юге Забайкалья тоже будет необычно тепло — прогнозируется до плюс 11−16 градусов, рассказал метеоролог.