Лайф выяснил, как правильно «читать» прогнозы погоды и что значит процент осадков на самом деле

Если такие понятия, как «ясно», «облачно», «дождь» или «гроза» не вызывают вопросов, то есть некоторые состояния погоды, которые не так понятны обывателю. О них нам рассказал руководитель «Яндекс. Погоды», кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин.
УФ-индекс — это степень интенсивности ультрафиолетового излучения, который используется для оценки риска повреждения кожи и глаз. По словам Ганьшина, если при показателях 1−2 солнцезащитные кремы необязательны, то показатели 3−5 и выше говорят о потенциальном ущербе для здоровья. В таких случаях рекомендуется использовать SPF-крема, носить головные уборы, солнцезащитные очки и не пребывать на солнце с 11:00 до 16:00. Чем более безоблачная погода, тем выше УФ-индекс.
Один из наиболее спорных вопросов в интерпретации прогнозов — процент осадков. Вопреки заблуждениям, этот показатель говорит не о количестве осадков и не о площади территории, на которой пройдёт дождь, а о вероятности дождя в определенное время в определенном месте.
«Если в прогнозе пользователь видит: 16:00 — 80% дождя — то вероятность выпадения осадков именно в этом месте в 16:00 составляет 80%», — объяснил эксперт.
Самым загадочным показателем в прогнозе является приписка «ощущается как», потому что здесь данные, как правило, отличаются от основных. Ощущаемая температура складывается из нескольких параметров: реальной температуры воздуха, влажности, скорости ветра и солнца. Влияние этих факторов не всегда равномерно и часто зависит от специфических условий. Чаще всего разница на термометре и в реальности довольно небольшая — всего два-четыре градуса. Но бывают случаи, когда она составляет больше десяти градусов, добавил Ганьшин.
Магнитное поле Земли простирается из земной коры в космос, где взаимодействует с солнечным ветром. Соответственно, у магнитного поля могут быть разные состояния в зависимости от активности Солнца.
Существуют несколько состояний магнитного поля:
Именно при неустойчивых и возмущённых показателях (магнитных бурях) люди могут испытывать недомогания.
Кстати, ранее россиянам рассказали, что метеорологическая зима в РФ наступит в ноябре. Погода в этот период будет неустойчивой и капризной: морозные дни зимой будут сменяться оттепелью, а ледяные дожди заменят снегопады, при этом на улицах будет много слякоти. Главным фактором такой неоднозначной зимы станет явление Эль-Ниньо — повышение температуры поверхности Тихого океана.