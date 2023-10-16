14:12 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда заканчивается бархатный сезон на Черноморском побережье?

На российских курортах Черного моря завершается бархатный сезон, который выдался продолжительным в 2023 году. Комфортная температура для купания продлится до вторника, 17 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Остине: Остин: +11° 0 м/с 71% 752 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

«В понедельник еще комфортно — тепло, много солнца и купаться можно. В Сочи, например, температура воздуха 21−22 градуса, температура воды — около 20 градусов. Но затем заметное понижение температуры воздуха — выше 20 градусов уже не будет. Температура воды тоже понизится. Так что комфортный бархатный сезон завершится», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Между тем, метеоролог отметил, что для «моржей» и тех, кто не боится прохладной воды, сезон продлится еще на неделю — до 24 октября.

Сколько обычно длится бархатный сезон на Черном море?

Бархатным сезоном называют период, когда погода еще довольно теплая, но не такая жаркая, как в середине лета, а температура воды примерно совпадает с температурой воздуха и при этом комфортна для купания. В местах с субтропическим климатом, в том числе на российских курортах Черного моря, такой сезон выпадает на сентябрь и может захватывать октябрь. По словам Вильфанда, обычно бархатный сезон на российском черноморском побережье длится до конца сентября.

Оптимальной температурой для купания в открытом водоеме считается +20°, но для многих она может показаться прохладной, отмечает врач-терапевт Ирина Ярцева. Для большинства людей комфортной для купания является вода, температурой от +26…+28°, говорит врач.

Согласно усредненным данным за прошедшие годы, средняя температура воды в Сочи составляет +25° в сентябре и +21° в октябре, в Анапе и Геленджике — +24° и +19° соответственно. На крымском побережье вода, согласно наблюдениям за предыдущие годы, остывает быстрее: в Севастополе, Евпатории, Ялте и Алуште ее температура составляет +23° в сентябре и +18° в октябре.

Что касается зарубежных курортов Черного моря, то температура воды осенью не сильно отличается от показателей на российском побережье. В Абхазии (Гагры, Пицунда) вода в среднем в сентябре прогревается до +26°, в октябре — до +21°, аналогичные показатели зафиксированы и в Батуми (Грузия). На турецком побережье (Трабзон, Орду, Синоп) температура воды в сентябре в среднем составляет +24…+25°, в октябре — +20…+21°. На черноморском побережье Болгарии (Золотые пески, Варна, Бургас, Созополь) море в сентябре прогревается до +°24, в октябре — до +19…+20°.

Источники:
https://tass.ru/
https://www.gazeta.ru/
https://world-weather.ru/

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