В Сети появились фотографии солнечного затмения со всего света
Луна закрыла лишь центральную часть Солнца, но от этого зрелище было не менее впечатляющим.
Луна закрыла лишь центральную часть Солнца, но от этого зрелище было не менее впечатляющим.
14 октября состоялось последнее в 2023-м году солнечное затмение. Необычное явление в максимальной фазе смогли увидеть жители Центральной Америки, США, Колумбии и Бразилии.
Для удобства NASA опубликовало онлайн-карту Eclipse Explorer. Она позволила отслеживать путь космического явления в режиме реального времени.
Стоит отметить, что затмение не было максимальным: Солнце было закрыто Луной лишь в центральной части. Из-за этого на небе создался эффект огненного кольца.
Недавно фотограф из Индии заснял четыре суперлуния 2023 года. Каждое из его изображений представляет собой композицию из 200 фотографий.
Олеся Маевская