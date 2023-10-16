Что такое «зеленая осень»?

Речь идет о сохранении зеленого цвета листьев на деревьях осенью. Вильфанд отметил, что чаще всего в сентябре погода становится облачной и прохладной, что запускает процесс разрушения в листьях хлорофилла — пигмента, придающего листьям зеленый цвет. В результате этого, обычно к середине октября у березы и клена желтеют и опадают листья.
Однако в этом году из-за теплого сентября «зеленая осень» затянулась, и во второй половине октября на березе и клене сохраняется листва.
Метеорологи подразделяют осень на пять подсезонов: начало осени (25 августа — 23 сентября), золотую осень (24 сентября — 14 октября), глубокую осень (15 октября — 28 октября), предзимье (29 октября — 10 ноября) и первозимье (11 ноября — 30 ноября).
«Зеленая осень» обычно характерна для начала осени, когда происходит переход среднесуточной температуры через +15° и сокращается светлое время до 14 часов. Затем наступает золотая осень — среднесуточная температура переходит через +10°, хлорофилл в листьях окончательно распадается и приобретают багряный и золотой цвет.
С середины октября вступает в свои права глубокая осень, характеризующаяся регулярными ночными заморозками и дневной температурой не выше +10°. По данным центра погоды «Фобос», в 2023 году в Центральной России глубокая осень начнется практически без опозданий — с 16 октября. Согласно прогнозу, холодные фронты будут сменять друг друга, осадки начнут переходить в смешанную фазу, а потепления будут незначительными и короткими.
К концу октября климат приблизится к предзимью, когда обычно начинает формироваться временный снежный покров. С окончанием первой декады ноября климатическая осень обычно заканчивается и начинается первозимье — период, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0°, начинаются первых снегопады и дневные «минусы».
Источники:
https://tass.ru/
https://www.gismeteo.ru/
https://www.meteovesti.ru