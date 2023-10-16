16:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Что такое «зеленая осень»?

В Москве во второй середине октября продолжается «зеленая осень». Ее обусловили рекордное количество тепла и солнечного света, которые наблюдались в сентябре. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода в Остине:
Погода в Остине: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

Что такое «зеленая осень»?

Речь идет о сохранении зеленого цвета листьев на деревьях осенью. Вильфанд отметил, что чаще всего в сентябре погода становится облачной и прохладной, что запускает процесс разрушения в листьях хлорофилла — пигмента, придающего листьям зеленый цвет. В результате этого, обычно к середине октября у березы и клена желтеют и опадают листья.

Однако в этом году из-за теплого сентября «зеленая осень» затянулась, и во второй половине октября на березе и клене сохраняется листва.

Когда обычно заканчивается «зеленая осень»?

Метеорологи подразделяют осень на пять подсезонов: начало осени (25 августа — 23 сентября), золотую осень (24 сентября — 14 октября), глубокую осень (15 октября — 28 октября), предзимье (29 октября — 10 ноября) и первозимье (11 ноября — 30 ноября).

«Зеленая осень» обычно характерна для начала осени, когда происходит переход среднесуточной температуры через +15° и сокращается светлое время до 14 часов. Затем наступает золотая осень — среднесуточная температура переходит через +10°, хлорофилл в листьях окончательно распадается и приобретают багряный и золотой цвет.

С середины октября вступает в свои права глубокая осень, характеризующаяся регулярными ночными заморозками и дневной температурой не выше +10°. По данным центра погоды «Фобос», в 2023 году в Центральной России глубокая осень начнется практически без опозданий — с 16 октября. Согласно прогнозу, холодные фронты будут сменять друг друга, осадки начнут переходить в смешанную фазу, а потепления будут незначительными и короткими.

К концу октября климат приблизится к предзимью, когда обычно начинает формироваться временный снежный покров. С окончанием первой декады ноября климатическая осень обычно заканчивается и начинается первозимье — период, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0°, начинаются первых снегопады и дневные «минусы».

Источники:
https://tass.ru/
https://www.gismeteo.ru/
https://www.meteovesti.ru

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Все люди равны». Путин подчеркнул неизбежность многополярного мира
Как снять стресс на рабочем месте?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»