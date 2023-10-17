17:13 (мск), источник: РБК Life

Извержение продолжается. На Камчатке вулкан выбросил огромный столб пепла

Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу.

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На Камчатке активизировались сразу два вулкана — Ключевской и Безымянный. Последний выбросил пепел на высоту около 5 км над уровнем моря, сообщает камчатский филиал федерального исследовательского центра РАН (КФ ФИЦ ЕГС РАН).

«Продолжающаяся активность может затронуть международные и низколетящие самолеты. По спутниковым данным KVERT, всю неделю над лавовым куполом наблюдалась тепловая аномалия», — говорится в сообщении Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Накануне вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 8 км. Под покрывалом из пепла оказались поселки Ключи и Козыревск. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу.

«Жителей через громкоговорители призывают не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты», — говорится в сообщении местного телеграм-канала «41 регион».

Вулканы Ключевской и Безымянный считаются одними из самых активных вулканов мира. Высота Ключевского составляет 4,8 тыс. метров, Безымянного — 2,8 тыс. метров. Всего, по данным KVERT, на Камчатке и Курилах находятся в состоянии активизации четыре вулкана: Ключевской, Безымянный, Шивелуч и Эбеко. Первым двум присвоили «желтый» код опасности для авиации, а Шивелучу и Эбеко — «оранжевый».

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