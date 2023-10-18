04:36 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 18 октября

Облачно, небольшой дождь и до +8 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 18 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Остине: Остин: +12° 3 м/с 59% 746 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +6…+8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается +4…+9 градусов, ночью похолодает до −2 градусов и возможна гололедица.

Ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 5−10 м/c.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Ранее, 16 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал гололедицу в Москве со среды и до конца текущей недели из-за понижения температуры. Синоптик уточнил, что в четверг ночные температуры в столичном регионе будут опускаться до −2 градусов, а в конце недели — до −4 градусов.

В тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москве ожидается похолодание, сопровождающееся осадками, в том числе в виде снега. Говоря о выходных, он отметил, что в субботу и воскресенье, 21 и 22 октября, ночные морозы станут еще крепче, а температура опустится до −5 градусов.

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