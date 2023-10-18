14:22 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Нижнем Новгороде ветер повалил 200 деревьев

Многие рухнули на автомобили.

Источник: НН.ру

За минувшие сутки Нижний Новгород пережил мини-апокалипсис. В городе прошел ливень, а затем мощный снегопад накрыл столицу Приволжья. Об этом пишет NN.ru.

Движение на улицах города встало, образовались огромные пробки, на трассах произошло множество аварий, аэропорт временно приостановил работу. МЧС и городские власти в течение дня предупреждали горожан о непогоде и советовали не парковать машины вблизи ненадежных зданий и деревьев. Автовладельцев, которые не прислушались к советам, ждал неприятный сюрприз: из-за сильных порывов ветра, достигающих 25−30 метров в секунду, стволы растений повредили личный транспорт. Из-за этого также перестали курсировать поезда дальнего следования в Нижегородской области.

В общей сложности ветер в сочетании с мокрым снегом повалил 200 деревьев. По словам главы города Юрия Шалабаева, следует ожидать большего количества упавших стволов и веток. Однако уже сейчас последствия действующего циклона ликвидируют.

Ранее на видео попали последствия разрушительного урагана «Идалия», произошедшего во Флориде в августе.

Анна Морозова

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