В Нижнем Новгороде ветер повалил 200 деревьев
Многие рухнули на автомобили.
Многие рухнули на автомобили.
За минувшие сутки Нижний Новгород пережил мини-апокалипсис. В городе прошел ливень, а затем мощный снегопад накрыл столицу Приволжья. Об этом пишет NN.ru.
Движение на улицах города встало, образовались огромные пробки, на трассах произошло множество аварий, аэропорт временно приостановил работу. МЧС и городские власти в течение дня предупреждали горожан о непогоде и советовали не парковать машины вблизи ненадежных зданий и деревьев. Автовладельцев, которые не прислушались к советам, ждал неприятный сюрприз: из-за сильных порывов ветра, достигающих 25−30 метров в секунду, стволы растений повредили личный транспорт. Из-за этого также перестали курсировать поезда дальнего следования в Нижегородской области.
В общей сложности ветер в сочетании с мокрым снегом повалил 200 деревьев. По словам главы города Юрия Шалабаева, следует ожидать большего количества упавших стволов и веток. Однако уже сейчас последствия действующего циклона ликвидируют.
Ранее на видео попали последствия разрушительного урагана «Идалия», произошедшего во Флориде в августе.
Анна Морозова