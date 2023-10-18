В Малави жара побила температурный рекорд
Воздух прогрелся на 20 градусов выше нормы.
Воздух прогрелся на 20 градусов выше нормы.
Жара в Малави началась еще в прошлый четверг. Некоторые учебные заведения на юге страны были эвакуированы, уроки проводили в тени деревьев на игровых площадках. Однако учителя говорят, что даже так не удается спастись от жаркого ветра, передает The Guardian.
К субботе в некоторых частях Малави максимальная температура достигла отметки в 43 градуса по Цельсию, по сравнению со средним показателем 25 градусов. Несмотря на то, что уже к понедельнику стало прохладнее, Департамент по вопросам изменения климата страны предупредил о «длительном периоде жаркой и и некомфортной погоде» в течение всего октября.
Эксперты объясняют такую жару изменениями климата, так как в 2023 году глобальные температуры были самыми высокими за всю историю наблюдений. Также людям советуют пить много воды даже тогда, когда не чувствуется жажда, отказаться от алкоголя и кофеина, носить легкую одежду и пользоваться солнцезащитными кремами, шляпами и зонтиками, чтобы защититься от солнечных лучей.
Ранее в Австралии была зафиксирована самая теплая зима.
Анна Морозова