14:26 (мск), источник: Погода Mail.Ru

«А снег идет»: синоптики предупредили об опасной погоде

Эксперты назвали регионы России, на которых скоро обрушатся снегопады.

Сейчас в Остине: Остин: +11° 0 м/с 76% 745 мм рт. ст. +17°
Источник: Агентство «Москва»

Как известно, 17 октября на Нижний Новгород обрушился ливень и снегопад. Многие самолеты ушли на запасные аэродромы, улицы города сковали 10-балльные пробки. Синоптики предупредили, что помимо столицы Приволжья метель скоро накроет и другие регионы России.

Специалисты Гидрометцентра Татарстана рассказали, что с сегодняшнего дня в республике начнется сильный снегопад. В это же время такая непогода накроет Чувашию. В Омской области сильное похолодание обещают к 21 октября, несмотря на то, что до этого дня будет аномально тепло. В этот день и на улицах Челябинска снежный покров будет равен шести миллиметрам, а скорость ветра достигнет 7 метров в секунду.

Жителей Владивостока снегопад не обойдет стороной, но, по словам синоптиков, в столицу Дальнего Востока он придет в первой половине ноября. Температура воздуха опустится до +1°С. Метель накроет город восьмого ноября, при этом в течение дня похолодает до — 4.

Снегопад готовятся встречать и в Ленобласти. Работники дорожных служб перешли на усиленный режим работы.

Анна Морозова

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