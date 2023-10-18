«А снег идет»: синоптики предупредили об опасной погоде
Эксперты назвали регионы России, на которых скоро обрушатся снегопады.
Эксперты назвали регионы России, на которых скоро обрушатся снегопады.
Как известно, 17 октября на Нижний Новгород обрушился ливень и снегопад. Многие самолеты ушли на запасные аэродромы, улицы города сковали 10-балльные пробки. Синоптики предупредили, что помимо столицы Приволжья метель скоро накроет и другие регионы России.
Специалисты Гидрометцентра Татарстана рассказали, что с сегодняшнего дня в республике начнется сильный снегопад. В это же время такая непогода накроет Чувашию. В Омской области сильное похолодание обещают к 21 октября, несмотря на то, что до этого дня будет аномально тепло. В этот день и на улицах Челябинска снежный покров будет равен шести миллиметрам, а скорость ветра достигнет 7 метров в секунду.
Жителей Владивостока снегопад не обойдет стороной, но, по словам синоптиков, в столицу Дальнего Востока он придет в первой половине ноября. Температура воздуха опустится до +1°С. Метель накроет город восьмого ноября, при этом в течение дня похолодает до — 4.
Снегопад готовятся встречать и в Ленобласти. Работники дорожных служб перешли на усиленный режим работы.
Анна Морозова