16:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачникам посоветовали скорее обрезать растения

Обрезку растений нужно провести до наступления холодов. Скорее избавиться от лишних ветвей владельцам дачных участков посоветовал ландшафтный дизайнер Илья Васецкий, передают «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Убрать следует слишком длинные ветви с большим количеством листвы и плодов. По словам эксперта, из-за них дерево может не выдержать нагрузки и сломаться. «Обрезать растения следует до начала заморозков, пока температура за окном не опустилась до минус 10 градусов», — подчеркнул Васецкий.

Дизайнер также призвал дачников очистить растения от мха, лишайника и старой коры — в них часто распространяются вредные бактерии. Кроме того, перед началом зимы стоит побелить и опрыскать деревья. Краска станет защитой как от перепада температур, так и от грызунов. Также важно избавиться от опавшей листвы на участке и укрыть растения.

Ранее владельцам загородных участков порекомендовали обмотать деревья пропитанной дегтем ветошью. Таким способом можно защитить растения от грызунов в холодное время года.

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